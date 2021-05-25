Famosos protestam contra passeio de moto de Bolsonaro no Rio

A atriz Paolla Oliveira Crédito: Estevam Avellar/Globo

O passeio de motocicleta realizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao lado de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, neste domingo (23), provocou o protesto de vários artistas por ter ocorrido no meio da pandemia da Covid-19.

A apresentadora Fátima Bernardes, 58, foi uma das primeiras a criticar a aglomeração provocada pelo ato de Bolsonaro. "São muitas pessoas, como eu, sem entender o motivo da comemoração, a falta de empatia", disse. "São muitos os que estão perplexos, tristes e até com vergonha. A falta de humanidade também dói e também mata".

A atriz Paolla Oliveira, 39, postou nas redes sociais a imagem da bandeira brasileira em luto e perguntou: "Quanto vale sua vida? E a vida da sua avó, da sua mãe, do seu filho?" Ela questionou as pessoas que fazem aglomerações. "Que país é esse que viramos? Nossa situação atual só me traz dúvidas. A única certeza é que estão nos levando (na garupa de uma moto) para o abismo", disse.

Com a imagem de uma moto embaixo de uma bandeira, a comediante Ingrid Guimarães, 48, lamentou: "Triste país".

"O que os fascistas estão comemorando? Alguém sabe?", perguntou o comediante Marcelo Adnet, 39, sobre vídeo que mostra os motociclistas bolsonaristas no Rio.

O que os fascistas estão comemorando? Alguém sabe? #Fascismo pic.twitter.com/YgW5Se8Q8S — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) May 23, 2021

De máscara e face shield, a apresentadora Rafa Brites, 34, disse que ridículo é não se cuidar ou expor as pessoas ao descaso. "Enquanto isso, em cima de uma moto sem capacete, sem máscara, causando aglomeração... Como explicar para os filhos porque o presidente do país não respeita as leis?", disse.

"Domingo do escárnio. Para não esquecer", postou a atriz Fabiula Nascimento, 42.

O influenciador Felipe Neto, 33, compartilhou foto que mostra a miséria de uma família "enquanto as motos celebram o assassino genocida". Ele afirmou que 40 milhões de brasileiros estão na miséria.

Enquanto as motos celebram o assassino genocida, sua gestão afunda o Brasil numa crise que levaremos mts anos para superar.



40 milhões de brasileiros estão na MISÉRIA!!!



Esse é o resultado de Bolsonaro e Paulo Guedes.https://t.co/QfUgQT5HoS — Felipe Neto (@felipeneto) May 23, 2021