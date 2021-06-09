Famosos protestam após morte de jovem grávida no Rio de Janeiro

Taís Araujo em cena da novela "Amor de Mãe" Crédito: Divulgação/TV Globo

A atriz Taís Araujo acredita que é importante falar sobre a negritude para além da violência. Nesta terça-feira (8), no entanto, ela admitiu que é quase impossível fazer isso no momento em que vivemos.

"É difícil continuar falando sobre beleza e futuro quando as vidas de jovens pretos estão sendo constantemente interrompidas", escreveu nas redes sociais.

Taís referia-se à morte da modelo e designer de interiores Kathlen de Oliveira Romeu, 24, baleada durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade do Lins na zona norte do Rio de Janeiro.

Kathlen estava grávida de quatro meses, chegou a ser levada ao hospital, mas morreu em seguida.

"Que a justiça seja feita", pediu Taís.

Ontem mesmo eu estava ao vivo falando sobre ancestralidade e beleza, e quero muito poder narrar a negritude para além da morte e da violência que é imposta, sem ignorar os acontecimentos, claro, mas mostrando que somos muito mais do que isso. (+) — Taís Araujo (@taisdeverdade) June 9, 2021

Que Deus conforte os corações da família de Kathlen Romeo, uma jovem modelo e designer de interiores de 24 anos, grávida de 14 semanas, morta com um tiro na cabeça durante uma operação policial no Complexo do Lins, no Rio de Janeiro. E que a Justiça seja feita. — Taís Araujo (@taisdeverdade) June 9, 2021

Vários outros artistas se manifestaram sobre a morte da modelo e designer.

"Uma notícia que se repete com tanta frequência que dá náusea. Inocentes. Pretos. Mortos. Operação policial", escreveu o ator Icaro Silva. "O Estado brasileiro não está em guerra contra as drogas. Está, desde sua formação, servindo ao extermínio da população preta e periférica. Não dá mais pra fingir que não".

A cantora Preta Gil contou que não conseguiu postar uma foto de Kathlen. "Não tive coragem. Olhar sua barriga carregando uma vida faz minha cabeça quase explodir de dor", escreveu. "Até quando vamos aguentar isso?"

"Daqui a cem anos os netos dos meus bisnetos olharão perplexos pra o que estamos vivendo e tentarão entender os motivos que nos fazem parecer anestesiados diante a avalanche de absurdos", protestou a cantora Elza Soares.

Daqui a cem anos os netos dos meus bisnetos olharão perplexos pra o que estamos vivendo e tentarão entender os motivos que nos fez parecer anestesiados diante a avalanche de absurdos.

Eu não preciso de mais cem anos pra isso. Nem os noventa e um que já tenho me ajudam a entender — Elza Soares (@ElzaSoares) June 8, 2021

A atriz e cantora Jeniffer Nascimento revelou que a modelo era sua seguidora nas redes socias e também lamentou a morte. "Mais uma família destruída pelas atrocidades da violência. Seguimos resistindo para existir", disse.

Para falar sobre o caso, o cantor Mumuzinho citou estatísticas sobre as mortes de jovens negros no Brasil. "A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil", lembrou. "Uma família inteira destruída! Até quando?"

"Duas vidas pretas que se vão de uma só vez", lamentou a atriz Camila Pitanga. "Mais vidas destruídas. As que se vão e as que ficam com a dor das perdas".

Duas vidas pretas que se vão de uma só vez. Kathlen estava grávida qnd foi assassinada com um tiro na cabeça no Complexo do Lins, durante operação policial. Mais vidas destruídas. As que se vão e as que ficam com a dor das perdas. Meus sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/ovDGMhsww5 — Camila Pitanga 🅱️ - (@CamilaPitanga) June 8, 2021