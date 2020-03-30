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Saúde

Fábio Jr. recebe alta do hospital após oito dias de internação

Cantor foi internado após sofrer pico de estresse no domingo (22)

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:23
O cantor Fábio Júnior
O cantor Fábio Júnior Crédito: André Hirae/Divulgação
Fábio Jr., 66, deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira (30), após oito dias desde a sua hospitalização devido um mal-estar causado por estresse e estafa.
O músico deu entrada no local na noite de domingo (22), e chegou a fazer teste para Covid-19, que resultou negativo para o vírus. Segundo a assessoria de imprensa, Fábio Jr. fez uma bateria de exames e está bem. "Ele está ótimo, fez uns exames e está tudo ok."
Agora Fábio Jr. ficará em isolamento em sua casa na capital paulista.

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Fábio Jr. recebeu o diagnóstico de "pico de estresse e estafa". Sintomas como como cansaço, dor de cabeça e alterações no sono, são os principais indicados pelos profissionais de saúde.
O incentivo para que Fábio procurasse um médico depois de relatar os sintomas que sentia foi do infectologista particular e amigo pessoal, David Uip, o mesmo que cuida da campanha contra o coronavírus no país.
Diferente do cantor, David Uip contraiu o coronavírus. Ele foi submetido ao teste para Covid-19 no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, e está em isolamento.

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