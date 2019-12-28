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Santa Catarina

Ex-marido de Val Marchiori é preso por não pagar pensão aos filhos

O empresário Evaldo Ulinski, 74,  ex-marido de Val Marchiori, foi preso na manhã desse sábado (28), em Santa Catarina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 20:58

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 20:58

A socialite Val Marchiori e o ex-marido, Evaldo Ulinski Crédito: Reprodução
FOLHAPRESS - O empresário Evaldo Ulinski, 74,  ex-marido de Val Marchiori foi preso na manhã desse sábado (28), na cidade de Barra Velha, em Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o carro do empresário foi abordado na BR-101, e os policiais na função viram que tinha um mandado de prisão contra ele.
Segundo a assessoria de imprensa de Marchiori, o pai dos gêmeos Eike e Victor, de 14 anos, teve mandando de prisão expedido pela falta de pagamento de pensão. 
Ulinski e Marchiori estão em disputa judicial desde a separação em 2015. Eles foram casados por 12 anos. A socialite chegou a processar o SBT por causa de uma carta que o ex-marido enviou ao programa Fofocalizando. 

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No texto divulgado, Ulinski dizia que a ex-mulher era uma "prostituta de luxo" e que "teve envolvimento com vários homens por dinheiro".
Em outubro deste ano, Marchiori ficou noiva do empresário Thiago Castilho na Ponte dos Suspiros, em Veneza (Itália). O casal tirou alguns dias de férias pela Europa.
O pedido de noivado foi feito por Castilho acompanhado de uma poesia que ele mesmo escreveu sobre o relacionamento dos dois. Para Marchiori, esse momento foi emocionante. "Foi muito emocionante! Thiago me fez chorar ao declamar esta poesia, na Ponte dos Suspiros, um cartão postal de Veneza", disse a apresentadora.

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