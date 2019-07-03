Val Marchiori rebate ex que a chamou de prostituta: "Trabalhei muito"

Nesta terça-feira (2),viu seu nome no meio de um furacão envolvendo acusações que seu, o empresário, fez ao jornalista, do "Fofocalizando". No mesmo dia, a socialite foi à web para comentar o assunto.

Em carta enviada a Leão Lobo, Evaldo chamou Val de " prostituta de luxo" e disse que ela se relacionava com homens pelo dinheiro .

"Trabalhei muito, a minha vida inteira, não só para alcançar os meus sonhos mas também para deixar um legado bonito", escrevei ela, na legenda de uma foto em que aparece ao lado dos dois filhos, Victor e Eike.