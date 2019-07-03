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Val Marchiori rebate ex que a chamou de prostituta: "Trabalhei muito"

Socialite foi ao Instagram esclarecer o caso

Publicado em 

03 jul 2019 às 11:28

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 11:28

Crédito: Reprodução/Instagram @valmarchioribr
Nesta terça-feira (2), Val Marchiori viu seu nome no meio de um furacão envolvendo acusações que seu ex-marido, o empresário Evaldo Ulinksi, fez ao jornalista Leão Lobo, do "Fofocalizando". No mesmo dia, a socialite foi à web para comentar o assunto. 
> Fãs defendem Val Marchiori após ex chamá-la de "prostituta de luxo"
Em carta enviada a Leão Lobo, Evaldo chamou Val de "prostituta de luxo" e disse que ela se relacionava com homens pelo dinheiro
"Trabalhei muito, a minha vida inteira, não só para alcançar os meus sonhos mas também para deixar um legado bonito", escrevei ela, na legenda de uma foto em que aparece ao lado dos dois filhos, Victor e Eike.

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