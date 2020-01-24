Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais uma plástica

Ex-Ken Humano, Roddy Alves vai à Turquia colocar silicone

Depois de se assumir como mulher trans, o ex-Ken Humano Roddy Alves foi à Turquia para se submeter a uma nova cirurgia plástica para colocação de próteses de silicone

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 10:14
A artista Roddy Alves, ex-Ken Humano Crédito: Josh Brandao/Reprodução/Instagram @rodrigoalvesuk
Ex-Ken Humano, Roddy Alves está mostrando mudanças radicais desde que se anunciou como mulher trans pela web. Em entrevista à Veja, na última semana, a artista disse que estaria em Istambul, na Turquia, para se submeter a uma nova cirurgia plástica nesta quinta (23). 
Desta vez, o procedimento se trata de implante de silicone nos seios. "Acabei de acordar, estou me sentindo ótima, mas com um pouco de dor que estou controlando com remédio. Gostaria de agradecer pela força", disse, após acordar da anestesia. As informações são da Gente, do portal IG. 

Veja Também

Eduardo Costa fala sobre relacionamentos com menores de idade

Mara Maravilha coloca apartamentão milionário à venda, diz colunista

"BBB 20": Felipe se descuida e deixa bumbum à mostra

A cirurgia foi feita na clínica Confort Zone Surgery, que na web é bastante conhecida e possui vários seguidores do mundo todo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados