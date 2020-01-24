Ex-Ken Humano, Roddy Alves vai à Turquia colocar silicone

Ex-Ken Humano, Roddy Alves está mostrando mudanças radicais desde que se anunciou como mulher trans pela web. Em entrevista à Veja, na última semana, a artista disse que estaria em Istambul, na Turquia, para se submeter a uma nova cirurgia plástica nesta quinta (23).
Desta vez, o procedimento se trata de implante de silicone nos seios. "Acabei de acordar, estou me sentindo ótima, mas com um pouco de dor que estou controlando com remédio. Gostaria de agradecer pela força", disse, após acordar da anestesia. As informações são da Gente, do portal IG.
A cirurgia foi feita na clínica Confort Zone Surgery, que na web é bastante conhecida e possui vários seguidores do mundo todo.