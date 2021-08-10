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Cegonha a todo vapor

Ex de Mariah Carey teve quatro filhos em menos de um ano

Nick Cannon conta que quem tomou as decisões foram sempre as mulheres com que ele estava.

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2021 às 15:31
A cantora Mariah Carey e o ex Nick Cannon
A cantora Mariah Carey e o ex Nick Cannon Crédito: Reprodução/Youtube
O cantor Nick Cannon, 40, ex-marido da cantora Mariah Carey, 52, defendeu a poligamia e falou sobre ter filhos com diferentes mulheres em entrevista ao programa de rádio The Breakfast Club, nesta segunda-feira (9).
O artista afirmou que a ideia de ter uma pessoa para o resto da vida é "um conceito eurocêntrico". "Isso é apenas para classificar a propriedade, quando você pensa sobre isso e entra nessa mentalidade, a ideia de que um homem deveria ter uma mulher --nós não deveríamos ter nada", disse.
"Eu não tenho propriedade sobre essa pessoa", completou o pensamento. Além disso, ele que é pai de sete filhos, disse que "entendo a instituição do casamento se voltarmos ao que era... Não tenho propriedade de nenhum das mães. Criamos famílias no sentido de que criamos uma bela entidade".
Cannon recebeu os gêmeos Zion Mixolydian e Zillion Heir, com Abby De La Rosa, em 14 de junho. Já seu filho Zen, que ele divide com Alyssa Scott, chegou nove dias depois dos gêmeos. Antes, em dezembro de 2020, ele se tornou pai de Powerful Queen, filha com Brittany Bell, com quem também divide Golden, 4.
Além deles, o cantor também é pai dos gêmeos de 10 anos, Moroccan Scott e Monroe, com Mariah Carey. "Eu aprendi muito apenas com meus filhos, e é tão incrível. Eu realmente adoro estar perto dos meus filhos", disse ele.
"Essa energia juvenil, parece que você consegue para reviver cada vez. Acho que já passei por muito na minha vida física, mental e espiritualmente, o melhor lugar que encontro é o tempo que passo com meus filhos e essa energia. E para obter tanto disso quanto possível e passar tudo o que vivi para outra coisa, é por isso que eu faço isso", completou.
"Essas mulheres e todas as mulheres são as que se abrem para dizer, 'eu gostaria de permitir que este homem em meu mundo e eu farei este filho nascer'. Portanto, não é minha decisão, estou apenas seguindo o exemplo", disse ele sobre as mães de seus filhos.
"Eles sabem como eu me sinto. A mulher é sempre quem lidera e toma a decisão", completou o artista. "Eu não estou saindo por aí tipo, 'Quem eu vou engravidar a seguir?'". Recentemente, em seu programa de rádio Power 106, Cannon afirmou que teve "essas crianças de propósito".
A afirmação aconteceu após o rapper JT do City Girls o aconselhar a "embrulhar-se", fazendo referência ao uso de preservativo para fazer sexo. "Eu não tenho nenhum acidente", disse ele. "Acredite em mim, há um monte de gente que eu poderia ter engravidado, mas não o fiz... As que engravidaram são as que deveriam engravidar."

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