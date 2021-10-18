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Ex de Hulk manda indireta após chá revelação do jogador e sobrinha

"Mentiras e deslealdades são como facas", desabafou Iran Ângelo

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 14:50
Iran Ângelo, Camila Ângelo e Hulk
Iran Ângelo, Camila Ângelo e Hulk Crédito: Reprodução
O chá revelação realizado pelo jogador Hulk e sua esposa, Camila Ângelo, ainda está dando o que falar. A ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo - que é tia de Camila -, postou um desabafo no Instagram, que muitos seguidores viram como indireta para o jogador e a sobrinha.
"Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte. Obrigada Senhor, por mais um livramento", escreveu Iran Ângelo, postando uma imagem que dizia "ah, o tempo... só ele tem esse traquejo: desmascarar as aparências, revelar as mentiras e exibir o caráter".
Hulk e Iran Ângelo foram casados por 12 anos. Da união, eles tiveram três filhos. O romance chegou ao fim em 2019, quando o jogador pediu a separação e assumiu o romance com Camila Ângelo, sobrinha de Iran.
No ano passado, no dia do aniversário da sobrinha, no início de agosto, Iran fez um longo desabafo, também no Instagram, dizendo que ela a tinha "sepultado".
"Dei tudo à essa menina desde que ela veio ao mundo. Sacrifiquei tantas vezes meus sonhos para realizar os sonhos dela. E aqui não falo só de bens materiais, pois esses são fáceis de serem dados quando se tem dinheiro, mas de amor, carinho, atenção, respeito... tudo. Ela conhecia minhas fragilidades, inseguranças, dores, medos, planos, e tinha meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era ético. Para mim, ela era perfeita em tudo e à ela entreguei o rumo da minha vida. Se eu errei, meu Deus, foi por amar e confiar demais".

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