Ex de Hulk manda indireta após chá revelação do jogador e sobrinha

Iran Ângelo, Camila Ângelo e Hulk Crédito: Reprodução

O chá revelação realizado pelo jogador Hulk e sua esposa, Camila Ângelo, ainda está dando o que falar. A ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo - que é tia de Camila -, postou um desabafo no Instagram, que muitos seguidores viram como indireta para o jogador e a sobrinha.

"Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte. Obrigada Senhor, por mais um livramento", escreveu Iran Ângelo, postando uma imagem que dizia "ah, o tempo... só ele tem esse traquejo: desmascarar as aparências, revelar as mentiras e exibir o caráter".

Hulk e Iran Ângelo foram casados por 12 anos. Da união, eles tiveram três filhos. O romance chegou ao fim em 2019, quando o jogador pediu a separação e assumiu o romance com Camila Ângelo, sobrinha de Iran.

No ano passado, no dia do aniversário da sobrinha, no início de agosto, Iran fez um longo desabafo, também no Instagram, dizendo que ela a tinha "sepultado".