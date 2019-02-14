Ex de Anitta revela que cantora sofre com críticas: "Já vi chorar"

Eu admiro muito a Larissa. Ela superou a pobreza, a família dela não tinha recursos e ela conquistou tudo. Eu vim de uma família que me proporcionou tudo, estudei nos melhores colégios e o inglês dela é melhor que o meu, por exemplo. A Larissa chegou longe como poucos conseguiram, só vejo esse reconhecimento, até internacional, com o Ayrton Senna