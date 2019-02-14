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Ex de Anitta revela que cantora sofre com críticas: "Já vi chorar"

Do empresário Thiago Magalhães, ex de Anitta: "Já vi muito a Larissa Chorar"

Publicado em 

14 fev 2019 às 11:25

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 11:25

Thiago Magalhães e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
Ninguém é de ferro e, mesmo a nossa Poderosa, Anitta, também sofre com o que lê de críticas ao seu trabalho por aí. Thiago Magalhães, o ex da cantora, revelou que já a viu chorar muito nessas situações. 
Apesar da revelação, o empresário tem todo o cuidado do mundo para se referir a Larissa - nome que ele não abre mão de chamá-la. 
“Continuamos amigos. Eu gosto que evitem o sensacionalismo e a cultura do clique. Vocês têm o olhar de repórter, eu tive o de marido e já vi muito a Larissa chorar. As pessoas são cruéis com uma mulher que lutou muito para vencer diversas dificuldades”, disse, em entrevista ao jornal Extra.
Eu admiro muito a Larissa. Ela superou a pobreza, a família dela não tinha recursos e ela conquistou tudo. Eu vim de uma família que me proporcionou tudo, estudei nos melhores colégios e o inglês dela é melhor que o meu, por exemplo. A Larissa chegou longe como poucos conseguiram, só vejo esse reconhecimento, até internacional, com o Ayrton Senna
Thiago Magalhães, ex de Anitta

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