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Falou sobre teto de vidro

Ex de Anitta defende Marina Ruy Barbosa: "Não jogue espinhos"

O empresário Thiago Magalhães disse que tem gente com muito mais teto de vidro por aí do que quem está atirando pedras em Marina Ruy Barbosa

Publicado em 

21 fev 2019 às 14:48

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 14:48

O empresário Thiago Magalhães, ex de Anitta Crédito: Reprodução
O empresário Thiago Magalhães, ex-amor de Anitta, se pronunciou sobre o polêmico caso de José Loreto, Débora Nascimento e Marina Ruy Barbosa.
Em tom de desabafo - mas com um toque de ironia - ele mandou um recado com indiretas para quem está criticando a ruiva. 
"Ai, ai. É no mínimo engraçado ver uma galera que tem o teto de vidro infinitamente maior do que o da Marina Ruy Barbosa tacando pedra para cima. Fica aqui a dica do Thi: 'Não jogue espinhos no caminho, na volta você pode estar descalço’. Se não tem nada de bom para falar, vai ler um livro! É barato e educa", disparou, em suas redes sociais. 

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