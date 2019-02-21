Ex de Anitta defende Marina Ruy Barbosa: "Não jogue espinhos"

Em tom de desabafo - mas com um toque de ironia - ele mandou um recado com indiretas para quem está criticando a ruiva.

"Ai, ai. É no mínimo engraçado ver uma galera que tem o teto de vidro infinitamente maior do que o da Marina Ruy Barbosa tacando pedra para cima. Fica aqui a dica do Thi: 'Não jogue espinhos no caminho, na volta você pode estar descalço’. Se não tem nada de bom para falar, vai ler um livro! É barato e educa", disparou, em suas redes sociais.