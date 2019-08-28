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Ex-BBBs Gleici e Paula batem boca na web: "Me julgou e me atacou"

As duas trocaram farpas nesta terça (27) e tudo começou com um textão que Paula publicou em resposta a posts que Gleici fez lamentando todas as críticas que vem recebendo na web

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 11:42

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 ago 2019 às 11:42
Gleici Damasceno e Paula Von Sperling: treta de ex-BBBs movimenta a web Crédito: Montagem Gazeta Online
Vencedoras do "Big Brother Brasil", Gleici Damasceno e Paula Von Sperling trocaram farpas na web nesta terça-feira (27), com textões e vídeos sobre empatia. Tudo começou com um desabafo de Gleici no Instagram, que chorou ao falar sobre empatia e críticas nas redes sociais. 
> Ex-BBB Gleici Damasceno chora e desabafa após receber críticas
Foi então que Paula chegou para lembrar uma história que viveu durante o programa, após ter sido alvo de críticas por comentários racistas que deram o que falar nesta edição do reality da Globo
> Ex-BBB é nomeada madrinha de esquadrilha da Força Aérea Brasileira
Em um longo texto, publicado no Instagram, a loira diz que Gleici "esfregou uma multidão embaixo de seus pés", julgando e atacando seu caráter sem saber direito do que realmente tudo se tratava. Ela também desejou que o que a acriana está vivendo sirva de lição (leia o textão abaixo)
Pouco tempo depois, Gleici foi ao Twitter e fez duas publicações, que apagou em seguida. Elas diziam "passando vergonha" e "que oportunista, meu Deus". Mas, para não passar em branco, a vencedora do BBB foi ao Instagram e, em vídeo nos stories, disse: "Não tem como você ter empatia por alguém que é racista, que sabe que é racista, que não se arrepende dos seus atos racistas. Só se eu fosse racista". 
O TEXTÃO DE PAULA CONTRA GLEICI
"É de cortar o coração te ver tristinha assim, e de pensar que você foi uma das pessoas que não se lembraram que as palavras machucam, que aqui do outro lado tem uma pessoa que no momento mais difícil, viu você no meio da multidão me esfregando embaixo dos seus pés. Saiba que eu torci muito por você no BBB, e quando eu saí da casa, você foi uma das pessoas que me julgou, me atacou e me ensinou a ser forte não demonstrar minha fraqueza em um vídeo dessa forma. Seja forte! Ser acusada sobre nosso caráter e essência, de algo que nunca fomos, dó muito mais do que ver palavras soltas de pessoas que julgam uma pequena atitude sem saber o contexto da história. Espero que o que você vem lendo te sirva de aprendizado para que você não faça mais com as pessoas o que não gostaria que fizessem com você. E, ainda assim, admiro muito a pessoa que você é, e vou te contar um segredo... Olhe ao redor a multidão que te ama! Foca neles, sorri por eles porque eles te defendem em todas as situações, não merecem nos ver dando importância para minoria, não. Deus está olhando por nós a todo momento. Siga forte, sua história é muito maior que esse momento"

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