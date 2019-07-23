Ex-ator da Globo diz que tentou suicídio após fumar muita maconha

O ator, de 30 anos, estrela dede 2005, abriu o jogo sobre os motivos que o fizeram cair do quinto andar de um hotel de São Paulo em agosto do ano passado. Na ocasião, ele precisou ser internado com várias fraturas pelo corpo e confirmou, em entrevista a, que o episódio se tratava de tentativa de suicídio.

Muito feliz de estar vivo, todo dia eu agradeço a Deus. Desde os 15 eu usava droga, agora não uso mais

"Tentei no desespero . Tive um surto psicótico devido ao uso excessivo de maconha. Eu fiquei um ano e oito meses fumando direto, cinco baseados por dia. Mesmo fumando eu fazia as coisas, gostava do efeito, de ficar doidão mesmo. Fumava para pedalar, jogar bola, ver televisão... Teve um dia que surtei", disse, durante o bate-papo.

"Quando caí tinham fios elétricos embaixo, sorte que estavam desativados. Amorteceram a queda, mas me quebrei inteiro. Quebrei os dois pés, dedo do pé, coxa, fêmur, ombro, costela e vértebra. Fiquei quase duas semanas na UTI, fiz cinco cirurgias. Outra sorte que eu tive é que não bati a cabeça. Eu só sentia minha perna torta, como se fosse um graveto. Fiquei quatro meses na cadeira de rodas", completou.