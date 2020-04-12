Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sobre novo disco

'Estou tentando salvar o mundo, ao contrário do presidente', diz Rihanna

Na última sexta (10), Rihanna fez uma live através do Instagram de sua marca de roupas e acabou sendo novamente questionada sobre o nono disco -que ela já afirmou estar pronto, mas que se recusa a lançá-lo por enquanto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 10:15

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 10:15

A cantora e empresária Rihanna
A cantora e empresária Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @badgalpriri
Rihanna não lança um álbum desde 2016, quando seu oitavo disco, "Anti", chegou às lojas. Desde então, ela tem se dedicado à sua marca Fenty Beauty, mas os fãs ainda pedem um novo trabalho musical da cantora.
Na última sexta-feira (10), Rihanna fez uma live através do Instagram de sua marca de roupas e acabou sendo novamente questionada sobre o nono disco -que ela já afirmou estar pronto, mas que se recusa a lançá-lo por enquanto.

Veja Também

Sem shows, produtora de Naiara Azevedo demite 140 funcionários

Alok lança versão remix de 'Physical', de Dua Lipa; ouça

A cantora pareceu se irritar com a pergunta, e respondeu: "Parem de me perguntar sobre o álbum enquanto eu estou tentando salvar o mundo, ao contrário do presidente".
Rihanna tem se dedicado a ajudar os necessitados durante a pandemia do novo coronavírus. Na última quinta-feira (9), ela anunciou que, junto ao CEO do Twitter, Jack Dorsey, estaria doando US $ 4,2 milhões (cerca de R$ 21,3 milhões) ao Mayor's Fund de Los Angeles, a fim de ajudar as vítimas de abuso doméstico na cidade.
Em meados de maio, a cantora também revelou que doou US$ 5 milhões (cerda de R$ 25,1 milhões) para grupos de trabalham oferecendo atendimento médico e alimentação à população e à Organização Mundial da Saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados