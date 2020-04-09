Alok lança versão remix de 'Physical', de Dua Lipa; ouça

Dua Lipa convida Alok para remixar "Physycal" Crédito: Divulgação

O DJ e produtor brasileiro Alok, anunciou nesta quinta-feira (9) a sua mais nova parceria de sucesso internacional com a cantora britânica Dua Lipa.

A vencedora de dois Grammys em 2019 -um como Artista Revelação e outro por Melhor Gravação Dance com a música "Electricity"- convidou Alok para regravar a sua nova música de sucesso "Physical, o que para Alok fluiu naturalmente já que admirava a música

"'Physical' já fazia parte da minha playlist desde que foi lançada. Tem algo nela que me conecta bastante, com uma linguagem muito atual e ao mesmo tempo com algo que me remete a lembranças boas do passado. Sobre o remix, eu me sinto mais a vontade em aceitar convites quando eu gosto muito do projeto, fica mais autêntico produzir com algo que você realmente goste", declarou o DJ em nota oficial.

Ainda nesta quinta, os artistas irão se encontrar em uma live no Instagram às 15h, para falar sobre a novidade.

Após ganhar o prêmio considerado o Grammy da Música Eletrônica, o Winter Music Conference, na categoria de Best Remix com a música "Piece Of Your Heart" do Meduza, Alok vem investindo cada vez mais na carreira internacional.

Por conta do avanço do novo coronavírus, o DJ teve cancelar as turnês que seriam realizadas no mês de março nos Estados Unidos e, em abril, na China. Ambas teriam duração de 15 dias