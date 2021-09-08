Estátuas de Paulo Gustavo serão inauguradas em Niterói, no Rio de Janeiro

Estátuas do ator Paulo Gustavo serão inauguradas em Niterói Crédito: Prefeitura de Niterói/ Divulgação

Paulo Gustavo será homenageado mais uma vez, agora, na cidade onde nasceu: Niterói, no Rio de Janeiro. Duas novas estátuas do ator, de concreto e com pintura acobreada, serão inauguradas a partir de 30 de outubro.

Paulo Gustavo morreu, em maio deste ano, em decorrência de complicações da covid-19, aos 43 anos de idade. A morte do humorista comoveu o País.

Uma estátuda de Dona Hermínia, celebre personagem do ator em Minha Mãe é uma Peça, e a outra do próprio artista estarão no Campo de São Bento, em Icaraí.

Os visitantes do local poderão tirar fotos com os monumentos sentando em banquinhos que foram colocados pela Prefeitura de Niterói.