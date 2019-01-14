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Agência de turismo

Empresa da família de Carol do "BBB 19" foi investigada na Lava Jato

Segundo informações do colunista Leo Dias, Clarice Peixinho, irmã da sister, é dona de uma agência de turismo que foi investigada pela operação federal

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 11:15

Publicado em 

14 jan 2019 às 11:15
A BBB 19 Carol Peixinho Crédito: Reprodução/Instagram @carolpeixinho
De longe o "Big Brother Brasil 19" já é a edição mais polêmica de todas: agora, é Carol Peixinho que está na berlinda. A empresa da qual ela é sócia com a irmã, Clarice Peixinho, foi investigada pela Lava Jato. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, trata-se da Polistour - Peixinhos Viagens e Turismo LTDA, que tem Clarice, a irmã da "BBB 19", e Alice Moura Requião como sócias no papel.
A entidade foi investigada em 2016 por repassar propina para pessoas ligadas a partidos políticos, de acordo com Leo Dias. 

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