Empresa da família de Carol do "BBB 19" foi investigada na Lava Jato

De longe o "Big Brother Brasil 19" já é a edição mais polêmica de todas: agora, é Carol Peixinho que está na berlinda. A empresa da qual ela é sócia com a irmã, Clarice Peixinho, foi investigada pela Lava Jato.
Segundo informações do colunista Leo Dias, trata-se da Polistour - Peixinhos Viagens e Turismo LTDA, que tem Clarice, a irmã da "BBB 19", e Alice Moura Requião como sócias no papel.
A entidade foi investigada em 2016 por repassar propina para pessoas ligadas a partidos políticos, de acordo com Leo Dias.