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Rio de Janeiro

Em bloco, Anitta se fantasia de Bebel, personagem de Camila Pitanga

Essa é a sétima fantasia que a cantora usa durante a folia

Publicado em 

09 mar 2019 às 20:48

Publicado em 09 de Março de 2019 às 20:48

Em bloco no Rio, Anitta se fantasia de Bebel, personagem de Camila Pitanga Crédito: Reprodução/Instagram
A personagem Bebel, interpretada por Camila Pitanga na novela "Paraíso Tropical" em 2007, foi a nova homenageada pela cantora Anitta, 25, neste Carnaval. Essa é a sétima fantasia que a cantora usa durante a folia.
O modelito escolhido neste sábado para o Bloco das Poderosas, no centro do Rio, foi uma minissaia de lantejoulas preta, top, bota de cano longo e pulseiras de oncinha, mesmo figurino usado pela personagem de Pitanga.
Anitta
ressaltou que o tom do seu Carnaval este ano é "Vale a Pena Ver de Novo".
"Revivi vários personagens icônicos que marcaram minha adolescência."
Antes de Bebel, a cantora já tinha imitado Christina Aguilera, Beyoncé, Mariah Carey, as dançarinas do É o Tchan, a Tiazinha, que era interpretada por Suzana Alves, e a Feiticeira, personagem de Joana Prado, no programa do Luciano Huck, na época transmitido pela Band.
Desde o início do Carnaval, Anitta já passou por Olinda, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cantora volta a São Paulo neste domingo com o Bloco das Poderosas.

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