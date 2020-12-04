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Dulce María dá à luz Maria Paula, sua primeira herdeira

'Não há palavras que expressem tudo o que sinto', diz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:54

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:54

A artista Dulce Maria
A artista Dulce Maria Crédito: Ari Prensa/Divulgação
A cantora, Dulce María, 34, deu à luz Maria Paula, sua primeira filha. Pelas redes sociais, deu mais detalhes sobre o momento mais emocionante de sua vida.
"Não há palavras que expressem tudo o que sinto. Em primeiro lugar, graças infinitas a Deus por nos permitir experimentar o maior milagre da vida, o maior presente de Deus, a expressão do nosso imenso amor. Uma experiência transformadora, sua vida se divide em um antes e um depois, você não sabe o quanto pode suportar, mas por amor você se fortalece", escreveu.
A artista também agradeceu ao marido por ser "o melhor pai para o lindo bebê" e disse que ele chega para mudar suas vidas. "Maria Paula, te amamos com todo nosso ser. Eu prometo fazer tudo em mim para ser a melhor mãe para você, minha linda estrela", escreveu.
Mesmo grávida, Dulce María não deixou o trabalho de lado. A cantora mexicana lançou em novembro o single "Lo Que Ves No Es Lo que Soy", que faz parte do novo álbum "Origen", ainda sem data de lançamento.
Para a ex-RBD, a nova etapa profissional é um divisor de águas em sua vida. "É como um fechamento de ciclo e início de outro. Não é só pelos 30 anos [de carreira], vou fazer aniversário, ter a bebê, são muitas mudanças e tenho vontade de compartilhar com os meus fãs", afirma Dulce María, em conversa com os jornalistas por videoconferência à qual a Folha de S.Paulo participou.

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Casada com o empresário Paco Álvarez, pai de sua primeira filha, María diz que a maternidade não é só flores. Para a cantora, a gravidez foi desgastante em decorrência da pandemia do coronavírus e que, por isso, não se encontra bem emocionalmente.
"É complicado apesar de se dizer ser algo muito bonito, ainda mais em uma pandemia em que você está sozinha, se precisar ir ao médico no pré-natal é horrível porque você vai com medo, não pode ver seus amigos nem a sua família. Chega a depressão e tantas coisas ruins."

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