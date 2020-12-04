Dulce María dá à luz Maria Paula, sua primeira herdeira

A artista Dulce Maria Crédito: Ari Prensa/Divulgação

A cantora, Dulce María, 34, deu à luz Maria Paula, sua primeira filha. Pelas redes sociais, deu mais detalhes sobre o momento mais emocionante de sua vida.

"Não há palavras que expressem tudo o que sinto. Em primeiro lugar, graças infinitas a Deus por nos permitir experimentar o maior milagre da vida, o maior presente de Deus, a expressão do nosso imenso amor. Uma experiência transformadora, sua vida se divide em um antes e um depois, você não sabe o quanto pode suportar, mas por amor você se fortalece", escreveu.

A artista também agradeceu ao marido por ser "o melhor pai para o lindo bebê" e disse que ele chega para mudar suas vidas. "Maria Paula, te amamos com todo nosso ser. Eu prometo fazer tudo em mim para ser a melhor mãe para você, minha linda estrela", escreveu.

Mesmo grávida, Dulce María não deixou o trabalho de lado. A cantora mexicana lançou em novembro o single "Lo Que Ves No Es Lo que Soy", que faz parte do novo álbum "Origen", ainda sem data de lançamento.

Para a ex-RBD, a nova etapa profissional é um divisor de águas em sua vida. "É como um fechamento de ciclo e início de outro. Não é só pelos 30 anos [de carreira], vou fazer aniversário, ter a bebê, são muitas mudanças e tenho vontade de compartilhar com os meus fãs", afirma Dulce María, em conversa com os jornalistas por videoconferência à qual a Folha de S.Paulo participou.

Casada com o empresário Paco Álvarez, pai de sua primeira filha, María diz que a maternidade não é só flores. Para a cantora, a gravidez foi desgastante em decorrência da pandemia do coronavírus e que, por isso, não se encontra bem emocionalmente.