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Duda Reis descarta namoro com João Guilherme

Atriz diz que não pretende namorar por agora; João Guilherme também afirma que é só "amizade colorida"

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 out 2021 às 14:21
A atriz e influenciadora Duda Reis
A atriz e influenciadora Duda Reis Crédito: Instagram | @dudareisb
Em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera, o ator João Guilherme, 19, revelou que tem vivido uma "amizade colorida" com a modelo e influenciadora Duda Reis, 20. Eles foram flagrados aos beijos em uma balada recentemente.
O filho do cantor Leonardo abriu o jogo sobre o atual status desse relacionamento. "Nada demais. Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: 'você sabe que essa parada é amizade colorida, né?' A gente é amigo e a gente se beija", disse.
João Guilherme lança 'Batom de Cereja'
João Guilherme Crédito: Instagram/@joaoguilherme
Porém, se depender da vontade de Duda, essa amizade colorida não vai mesmo virar algo sólido. Em respostas a perguntas feitas por fãs nas redes sociais, ela afirmou que não pretende namorar ainda.
"Sendo bem honesta, no momento não [pretende namorar]. Óbvio que não podemos controlar tudo, mas definitivamente não está nos meus planos agora e nem tão cedo", contou ela.
Duda teve uma relação conturbada com o cantor Nego do Borel a quem ela acusa, entre outras coisas, de agressão. Ela também saiu a pouco de um relacionamento com o empresário Bruno Rudge.
Já Guilherme, após três anos de relacionamento, terminou tudo com Jade Picon, 19. O anúncio do término foi feito por ambos em suas redes sociais.

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