Duda Reis descarta namoro com João Guilherme

A atriz e influenciadora Duda Reis Crédito: Instagram | @dudareisb

Em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera, o ator João Guilherme, 19, revelou que tem vivido uma "amizade colorida" com a modelo e influenciadora Duda Reis, 20. Eles foram flagrados aos beijos em uma balada recentemente.

O filho do cantor Leonardo abriu o jogo sobre o atual status desse relacionamento. "Nada demais. Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: 'você sabe que essa parada é amizade colorida, né?' A gente é amigo e a gente se beija", disse.

João Guilherme Crédito: Instagram/@joaoguilherme

Porém, se depender da vontade de Duda, essa amizade colorida não vai mesmo virar algo sólido. Em respostas a perguntas feitas por fãs nas redes sociais, ela afirmou que não pretende namorar ainda.

"Sendo bem honesta, no momento não [pretende namorar]. Óbvio que não podemos controlar tudo, mas definitivamente não está nos meus planos agora e nem tão cedo", contou ela.

Duda teve uma relação conturbada com o cantor Nego do Borel a quem ela acusa, entre outras coisas, de agressão. Ela também saiu a pouco de um relacionamento com o empresário Bruno Rudge.