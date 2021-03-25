Drew Barrymore foi a primeira mulher que atriz de 'The Big Bang Theory' beijou

A atriz Drew Barrymore Crédito: Instagram/@drewbarrymore

O primeiro beijo em uma mulher da atriz Sara Gilbert, 46, conhecida pelo seu papel como a cientista Leslie Winkle em "The Big Bang Theory", foi com a amiga Drew Barrymore, 46. A revelação foi feita em participação da artista no programa de Barrymore no YouTube.

Gilbert falou sobre o assunto ao brincar em um quadro semelhante ao "verdade ou desafio", em que deveria apontar a resposta certa entre três alternativas sobre fatos curiosos da sua vida. "A verdadeira é a C, meu primeiro beijo em meninas foi na Drew."

"E olha que eu não sou dessas que beija e sai contando por aí. A Drew era a pessoa mais legal que eu já tinha conhecido e sim, foi o que aconteceu", completou.

Barrymore contou que o beijo aconteceu em 1992, durante os ensaios para as filmagens de uma cena romântica do filme "Relação Indecente" (1992). "Nós tínhamos que treinar, né? Na verdade, estávamos apenas fazendo pesquisa", disse Gilbert.

"Nós ficamos tipo: 'Ah, acho que precisamos praticar porque queremos que fique bom na tela'. Nos divertimos muito", acrescentou Barrymore.

Elas relembraram outros momentos nas gravações do filme. A atriz de "As Panteras" contou que vivia "entrando em acidentes" com seu carro. "Acho que tiraram minha licença (para dirigir) naquele filme", afirmou.

Gilbert comentou de lembrar de ver a amiga dançando em cima do capô do carro. "Sim, você era uma garota selvagem, mas da melhor forma possível. Eu ficava impressionada e ainda fico", afirmou Gilbert.