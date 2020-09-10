Demi Lovato compra mansão de R$ 37 milhões em Los Angeles

A atriz Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

A atriz e cantora Demi Lovato, 28, comprou uma mansão no valor de R$ 37 milhões de mais de 700 metros quadrados. O casarão fica localizado no bairro de Studio City, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo a revista Variety, o empreendimento conta com seis quartos, nove banheiros, cozinha toda equipada, academia, cinema, garagem e elevador. Os tetos altos e as janelas grandes dão o tom de decoração da casa que também é toda equipada em madeira e iluminada por luz natural. Ela morará lá com o noivo, o ator Max Ehrich.

Demi morou um tempo em Hollywood Hills. Ela conseguiu vender o imóvel por cerca de R$ 50 milhões segundo a revista People. Com vista, de um lado, para Hollywood e, de outro, para o oceano Pacífico, a propriedade tinha 516 m², pelos quais estão espalhados nove cômodos, sete banheiros, lareira e piscina.

Construída em 1979, a mansão foi comprada pela cantora em 2016. Foi lá que a encontraram inconsciente após sofrer uma overdose, em 2018. Desde então, Demi abandonou o local, que foi colocado para locação e, agora, está à venda.

Em julho, Demi Lovato comemorou o aniversário de dois anos de uma overdose que quase a matou. A cantora publicou um vídeo no Instagram, seguido de um texto em que ela diz que "hoje é o meu dia de milagre", e que se sente abençoada por ter essa data.