Novo programa de Angélica, 'Simples Assim' ganha data de estreia

A apresentadora Angélica também fará papel de atriz em esquetes de humor sobre situações cotidianas Crédito: Instagram/@angelicaksy

O novo programa de Angélica, Simples Assim, vai estrear no próximo dia 10 de outubro e será exibido aos sábados, anunciou a Globo nesta quinta-feira (10).

Segundo comunicado divulgado pela emissora, Angélica vai "refletir sobre temas universais, dividindo e contanto boas histórias de pessoas anônimas e famosas, sempre através de um olhar empático, bem-humorado e sem julgamentos".

A apresentadora também fará papel de atriz em esquetes de humor sobre situações cotidianas ao longo dos programas. Também haverá o quadro Dilemas da Vida Real, em que anônimos relatam impasses de suas vidas.