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Novos rumos

Novo programa de Angélica, 'Simples Assim' ganha data de estreia

Segundo comunicado divulgado pela emissora, Angélica vai 'refletir sobre temas universais, dividindo e contanto boas histórias de pessoas anônimas e famosas

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 16:15
A apresentadora Angélica
A apresentadora Angélica também fará papel de atriz em esquetes de humor sobre situações cotidianas Crédito: Instagram/@angelicaksy
O novo programa de Angélica, Simples Assim, vai estrear no próximo dia 10 de outubro e será exibido aos sábados, anunciou a Globo nesta quinta-feira (10).
Segundo comunicado divulgado pela emissora, Angélica vai "refletir sobre temas universais, dividindo e contanto boas histórias de pessoas anônimas e famosas, sempre através de um olhar empático, bem-humorado e sem julgamentos".
A apresentadora também fará papel de atriz em esquetes de humor sobre situações cotidianas ao longo dos programas. Também haverá o quadro Dilemas da Vida Real, em que anônimos relatam impasses de suas vidas.
A Globo ainda não divulgou o horário em que o Simples Assim vai ao ar. Atualmente, os sábados da emissora contam com as reprises do Toma Lá, Dá Cá, às 14h, o Música Boa, às 15h05 e o Caldeirão do Huck, apresentado por seu marido, Luciano Huck, às 15h50.

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