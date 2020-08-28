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Deborah Secco conta que foi agredida quando fez 'Laços de Família'

Atriz relembrou ainda que, durante novela, ganhou cachorro de Carolina Dieckmann

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 11:55
Deborah Secco relembra a Íris, de 'Laços de Família'
Deborah Secco relembra a Íris, de 'Laços de Família' Crédito: João Miguel Júnior/TVGlobo
"Laços de Família", uma das novelas mais lembradas da história da teledramaturgia brasileira, estará de volta a partir do dia 7 de setembro no Vale a Pena Ver de Novo. Durante um bate-papo com atores do elenco da trama de Manoel Carlos, Deborah Secco relembrou a relação próxima que tinha com Carolina Dieckmann nos bastidores da novela.
"A Carol me deu um cachorro, presente de 21 anos", contou Secco fazendo com que a colega se recordasse do inusitado presente. Na novela, Dieckmann vivia Camila, que se apaixonava e ficava com Edu (Reynaldo Gianecchini), namorado da mãe Helena (Vera Fisher). Secco era Íris, irmã caçula que não suportava o fato da sobrinha se relacionar com Edu, e por isso a atacava com frequência.
"A Íris foi um marco na minha carreira, um dos personagens que guardo com o maior carinho. Nunca imaginei que ela seria tão lembrada 20 anos depois, muitas pessoas me reconhecem fora do Brasil. É uma das melhores lembranças que tenho da minha trajetória profissional. Ela mudou tudo, mudou a minha vida", falou Secco, emocionando-se ao relembrar a personagem que a fez ser agredida na rua.

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"A Íris tinha um público que amava e um que odiava. Eu apanhei de fato em um supermercado na época da novela. Nunca tinha tido uma recepção tão calorosa das pessoas nas ruas. Foi o meu primeiro personagem popular. Era a justiceira. Eu via muito mais a recepção de gente que desejava justiça e que amava a Íris", contou a atriz relembrando que a personagem passou a ser detestada quando tripudiou do sofrimento de Camila diante do tratamento contra a leucemia.
Para Secco, a cena mais impactante da trama foi a morte de sua mãe na novela, Ingrid. Vivida por Lilia Cabral, a personagem teve um fim trágico, ao ser assassinada durante um assalto diante da filha. A atriz salientou que 'Laços de Família' foi um dos principais trabalhos de sua carreira. "Não consigo mensurar em palavras a importância da novela para mim. Foi um personagem inesquecível, uma novela na qual só tive momentos felizes e lembranças alegres", concluiu a atriz.

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