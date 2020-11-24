De Chitaozinho e Xororo à Ana Maria Braga, artistas lamentam morte de Francisco Camargo

Wanessa Camargo e avô Seu Francisco Camargo Crédito: Instagram/@wanessa

A morte de José Francisco Camargo, 83, pai da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, está movimentando as redes sociais nesta terça-feira (24). Diversos artistas e celebridades mandaram suas condolências à família Camargo.

Seu Francisco, como ficou conhecido principalmente após o lançamento do filme "2 filhos de Francisco" (2005), morreu às 23h05 da noite de segunda-feira (23), em decorrência de instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória, segundo consta na nota de falecimento divulgada pelo Hospital Órion, da qual o jornal Folha de S. Paulo teve acesso.

O pai dos cantores estava internado desde o dia 10 de novembro e chegou a passar por uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia que atingiu o intestino. A família do cantor, incluindo os filhos Zezé, Luciano e as noras, Graciele Lacerda, Flavia Camargo e a ex-esposa de Zezé, Zilu Godoi, se manifestaram nas redes sociais.

Wanessa Camargo também comentou sobre a morte do avô, e segundo ela, é difícil colocar em palavras a grande que Seu Francisco foi para ela. "Sua humildade, o seu carinho pelo outro - por quem quer que seja. A forma como o senhor via o mundo e as pessoas, acreditando e vendo o bem em todos. O seu sorriso e a sua voz viverá para sempre em minha mente. O senhor é o meu maior exemplo de que é possível lutar e vencer sem passar por cima de ninguém", escreveu.

Nos comentários da publicação de Wanessa, celebridades e amigos desejaram forças à ela e toda família. Tatá Werneck escreveu: "Querida o Brasil todo viu a força desse homem. E o quanto a fé e a determinação dele mudaram a história de uma família! Parabéns pelo avô grandioso". Já a apresentadora Ana Maria Braga comentou: "Meus sentimentos à família!".

Entre os nomes que reagiram a publicação da cantora estão Angélica Sky, Marcos Mion, Solange Almeida, Mari Belém, Ticiane Pinheiro e Bruno de Luca. A atriz Camilla Camargo também compartilhou uma foto ao lado de Seu Francisco e escreveu uma legenda comovente sobre a morte do avô.

"Esta tao tao dificil escrever, falar algo do senhor. Me doi muito, muito muito mesmo mas agora o senhor descansou. Esse sorriso sera eterno na minha vida, e fico feliz do Joaquim ter tido a alegria de te conhecer, agora Julia pode deixar que contarei suas historias para ela, e eles saberao o bisavo incrível que eles sempre terao", afirmou a atriz.

A cantora Marília Mendonça usou o Twitter para dar um recado à família Camargo. "Descanse em paz, Seu Francisco! Que Deus conforte o coração de toda a família."

A dupla sertaneja Chitaozinho e Xororo fez uma postagem em sua conta oficial no Instagram. "Quando faltam palavras para demonstrar nosso sentimento de pesar, os corações se unem em oração. Assim estaremos no dia de hoje pedindo forças para que Deus conforte a família. Certos de que o legado que Seu Francisco deixou continuará a ser lembrado na história da música por meio de seus filhos e nossos amigos, Zezé Di Camargo e Luciano."