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David Guetta faz show em cartão-postal de Dubai com muitas luzes e fogos

A apresentação em Dubai vai ter a transmissão neste sábado (6), às 11h (horário de Brasília), no YouTube
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2021 às 09:32

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 09:32

O DJ francês David Guetta
O DJ francês David Guetta Crédito: Leonardo Soares/Folhapress
Após show de Ano-Novo no Museu do Louvre, em Paris, David Guetta gravou uma apresentação em Dubai, que vai ter a transmissão neste sábado (6), às 11h (horário de Brasília), no YouTube. A gravação foi realizada em meados de janeiro no heliporto do icônico edifício Burj Al Arab Jumeirah, um dos cartões-postais da cidade.
Uma megaprodução foi instalada para receber o DJ e produtor musical francês. Muitas luzes e fogos de artifício iluminaram a paisagem, que é mostrada por diversas câmeras aéreas em imagens bem bonitas.
O show no Oriente Médio é o quarto que o artista faz no projeto United at Home que, além de Paris no fim do ano, ainda passou por Miami e Nova York.
As performances têm caráter beneficente e o artista promove a doação de fundos para a Unicef e, neste caso, também para Education Uninterrupted (Educação Ininterrupta), campanha nacional de arrecadação de fundos promovida pela organização Dubai Cares para reduzir o impacto da pandemia na educação de crianças e jovens nos Emirados Árabes Unidos.
Segundo a organização, a iniciativa convocou a comunidade local a fazer doações para apoiar famílias de baixa renda que não podem comprar um computador, laptop ou tablet para ficarem em casa e manterem os estudos.

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Até o momento, diz a organização, as edições anteriores do #UnitedAtHome foram vistas por mais de 75 milhões de pessoas em todo o mundo e arrecadaram US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,75 milhões).
"Nesses tempos difíceis, esperamos levar conforto, alegria e apoio com o poder da música e das emoções. Damos suporte a muitas instituições de caridade e ajudamos a fazer uma diferença real na vida das pessoas durante a pandemia", diz David Guetta em nota.
O presidente-executivo e membro do conselho da organização Dubai Cares, Tariq Al Gurg, ressalta a importância da doação e da solidariedade dentro da comunidade em meio à pandemia.
"Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa impactante, que sem dúvida vai contribuir para o alívio dos efeitos da pandemia, deixando um legado positivo nas comunidades e trazendo otimismo e alegria tão necessários."
De acordo com Tariq, as ações da organização filantrópica já beneficiaram 20 milhões de pessoas em 60 países em desenvolvimento. As doações para a Dubai Cares pode ser feita no site.
A ação faz parte da estratégia de Dubai de se manter relevante com a indústria de entretenimento
"Como uma iniciativa lançada para espalhar positividade e aproximar comunidades e culturas, a performance online inovadora e edificante de David Guetta no topo do icônico Burj Al Arab Jumeirah é um símbolo do forte senso de vibração e otimismo que prevalece em toda a cidade", diz Issam Kazim, presidente-executivo do Departamento de Turismo e Marketing Comercial de Dubai (Dubai Tourism).

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UNITED AT HOME - DUBAI

Quando: 6 de fevereiro de 2021
Hórário: 11h (horário de Brasília)
Onde assistir: YouTube de David Guetta
Link para doação online: davidguetta.com/donate

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