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Saúde

MC Marcinho relata quatro dias de coma em hospital após infecção

'O que aconteceu foi sobrenatural', afirmou cantor, que já passa bem e está em um quarto, em vídeo gravado no Instagram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:57

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:57

Mc Marcinho
Mc Marcinho Crédito: Reprodução/Instagram/Mc Marcinho
O cantor MC Marcinho usou seu Instagram para contar aos fãs que "está bem" após ter passado cerca de quatro dias em coma em decorrência de uma cirurgia em um hospital do Rio de Janeiro.
Já no quarto, o funkeiro gravou um vídeo explicando o caso: "Peguei uma infecção no pé esquerdo e dei entrada aqui no dia 14. Os médicos acharam melhor fazer uma raspagem, recolher um pedaço do osso para ver a bactéria e ver qual antibiótico poder entrar e operar."
"A operação foi ótima. Mas, infelizmente, a infecção subiu pelo sangue, foi parar no meu pulmão e isso me trouxe várias complicações no domingo, dia 24. Acabei entubado, fiquei em coma quatro dias e voltei do coma na quarta-feira, 3. Os médicos não entenderam muito, ficaram espantados, 'como é que alguém volta do coma em quatro dias e tão bem?', continuou MC Marcinho.

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O cantor aproveitou para agradecer aos médicos, a Deus e às mensagens positivas dos fãs, e ressaltou que espera ir para sua casa em breve: "O que aconteceu aqui foi sobrenatural".
MC Marcinho ficou conhecido por ter feito sucesso com músicas como Rap do Solitário e Glamurosa no passado. Confira o vídeo em que ele relata sobre o coma:

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