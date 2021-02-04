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Andressa Suita afirma que não irá rotular relação com Gusttavo Lima

Em entrevista a Sabrina Sato, influenciadora fala que separação foi boa para ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 15:47

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:47

Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoram a chegada de 2020
Gusttavo Lima e Andressa Suita no réveillon de 2020 Crédito: Instagram/andressasuita
Andressa Suita, 33, ex-mulher do cantor sertanejo Gusttavo Lima, 31, afirmou que prefere não rotular seu relacionamento com o artista, em participação no primeiro episódio do programa de Sabrina Sato, o SaladaSato, que é publicado no canal do YouTube de Sabrina.
Além de Andressa, estavam também no episódio Kika Sato, mãe da apresentadora, e Paulo Gustavo. Kika perguntou a Andressa se ela havia retomado o relacionamento e então a influenciadora respondeu: "Sou a favor da família, sempre sou a favor da família, mas os dois tem que estar felizes, né". Dito isso, ela afirmou que não quer rotular a relação que tem com Gusttavo e que tudo acontecerá "no tempo de Deus".
"Esse tempo foi legal, importante para eu me reencontrar, buscar minha autoestima e saber que eu sou dona de mim e não depositar minha felicidade no outro. Quando tudo isso aconteceu, até falei para o Gusttavo 'muito obrigada'", explicou Andressa sobre o término.
O casal se separou em outubro de 2020 e causou muitos comentários na Internet. "Eu vi que foi tão necessário porque eu amadureci tanto como mulher e antes eu colocava uma dependência da minha felicidade no meu marido, no Gusttavo, e eu vi que hoje eu vi que eu tenho que ser feliz por mim. Para meus filhos serem felizes. E ele também viu isso", completou a influenciadora.
Andressa também falou que enxergou nas redes sociais uma plataforma para dar satisfação a seus seguidores e contar sobre o relacionamento. "Eu sempre expus muito minha vida pessoal, então quando acabou eu me senti no direito de falar com as pessoas", explicou.

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Ela também conta que apesar do término, os dois ainda se veem muito por causa de seus filhos Samuel e Gabriel. "As crianças estão amando porque o Gusttavo virou um paizão que às vezes ele não era porque eu tomei aquela área toda, 'meus filhos, minha maternidade'", fala, "Ele amadureceu muito e hoje ele pega, leva, dá banho, ele não fazia tudo isso porque eu não deixava. Então foi necessário".
A influenciadora ainda afirma que está esperando a pandemia do coronavírus ter um controle maior para colocar seus filhos na escola. Andressa e Gusttavo foram vistos recentemente em Angra dos Reis durante um passeio de lancha.

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