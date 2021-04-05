Danilo Gentili assusta fãs ao surgir irreconhecível com rosto deformado

O apresentador Danilo Gentili desabafa na web após passar mal com alergia e quase morrer Crédito: Reprodução/Instagram @danilogentili

Danilo Gentili deu um susto daqueles nos fãs ao surgir irreconhecível com o rosto completamente deformado na noite deste domingo (4). O apresentador de 41 anos de idade relatou momentos de tensão nas redes sociais e alertou uma reação alérgica a um medicamento, que levou ao inchaço extremo da face.

Gentili detalhou que, além do rosto, também teve a região da traqueia inchada pelo acidente e que quase precisou ser intubado. Por não poder tomar remédios, ele contou que quase morreu.

"Eu passei por mal bocados nesta Páscoa, mas graças a Deus está tudo bem agora, está tudo em paz. Mas, por acidente eu tomei uma medicação que eu não podia e eu sou alérgico e começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia começou a inchar muito", começou.

E continuou: Mas é sério, eu tive um domingo de Páscoa muito intenso. Eu fiquei em observação e agora estou melhor. Eu tive um período tenso e se minha traqueia não regredisse eu ia precisar ser intubado e se eu fosse intubado seria um risco para mim".