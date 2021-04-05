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Danilo Gentili assusta fãs ao surgir irreconhecível com rosto deformado

Apresentador de 41 anos narrou momentos de tensão na Páscoa e contou que quase morreu após reação alérgica neste domingo (4)

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 09:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2021 às 09:23
O apresentador Danilo Gentili desabafa na web após passar mal com alergia e quase morrer
O apresentador Danilo Gentili desabafa na web após passar mal com alergia e quase morrer Crédito: Reprodução/Instagram @danilogentili
Danilo Gentili deu um susto daqueles nos fãs ao surgir irreconhecível com o rosto completamente deformado na noite deste domingo (4). O apresentador de 41 anos de idade relatou momentos de tensão nas redes sociais e alertou uma reação alérgica a um medicamento, que levou ao inchaço extremo da face. 
Gentili detalhou que, além do rosto, também teve a região da traqueia inchada pelo acidente e que quase precisou ser intubado. Por não poder tomar remédios, ele contou que quase morreu. 
"Eu passei por mal bocados nesta Páscoa, mas graças a Deus está tudo bem agora, está tudo em paz. Mas, por acidente eu tomei uma medicação que eu não podia e eu sou alérgico e começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia começou a inchar muito", começou. 
E continuou: Mas é sério, eu tive um domingo de Páscoa muito intenso. Eu fiquei em observação e agora estou melhor. Eu tive um período tenso e se minha traqueia não regredisse eu ia precisar ser intubado e se eu fosse intubado seria um risco para mim".

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"Eu não posso tomar remédio, não posso ser medicado e eu poderia ir para o saco e quando eu pensei que poderia ir para o saco eu tive paz, porque eu lembrei em quem eu tenho crido e eu lembrei que porque Ele vive eu também viverei e por causa dele ainda que eu morresse eu viveria. Ainda é Páscoa e como essa é a coisa mais preciosa que eu tenho, eu estou compartilhando com vocês. Busquem essa vida e você nunca morrerá. Boa Páscoa", finalizou, em sequência de vídeos. 

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