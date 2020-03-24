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Coronavírus: Eduardo Costa doa R$ 2,5 milhões para combater doença

Sertanejo vai doar quantia milionária para o SUS e abrirá mão de seus direitos autorais no período da pandemia do novo coronavírus no Brasil

Publicado em 24 de Março de 2020 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 09:05
O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @eduardocosta
Eduardo Costa decidiu doar R$ 2,5 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS) no combate à pandemia do novo coronavírus no País. 
De acordo com o "Fofocalizando", do SBT, o cantor ainda vai abrir mão de seus direitos autorais enquanto o Brasil estiver em período de combate à proliferação da nova doença. O valor também será repassado para a Saúde do governo federal. 

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Procurado pelo programa da emissora de Silvio Santos, o sertanejo confirmou os trâmites milionários, mas preferiu não entrar em detalhes. 

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