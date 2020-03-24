Coronavírus: Eduardo Costa doa R$ 2,5 milhões para combater doença

Eduardo Costa decidiu doar R$ 2,5 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS) no combate à pandemia do novo coronavírus no País.
De acordo com o "Fofocalizando", do SBT, o cantor ainda vai abrir mão de seus direitos autorais enquanto o Brasil estiver em período de combate à proliferação da nova doença. O valor também será repassado para a Saúde do governo federal.
Procurado pelo programa da emissora de Silvio Santos, o sertanejo confirmou os trâmites milionários, mas preferiu não entrar em detalhes.