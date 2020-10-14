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Parada cardíaca

Conchata Ferrell, a Berta de 'Two And a Half Men', morre aos 77 anos

Ferrel trabalhou com atuação por 50 anos e nesse tempo recebeu três indicações ao Emmy
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 07:48

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 07:48

A atriz Conchata Ferrell
A atriz Conchata Ferrell Crédito: Reprodução/Instagram @osgeeks
A atriz Conchata Ferrell, conhecida por sua participação na série cômica "Two and a Half Men", morreu, aos 77 anos. Na atração ela viveu a diarista Berta. Segundo o site Deadline, os motivos foram complicações causadas por uma parada cardíaca.
Ferrel trabalhou com atuação por 50 anos e nesse tempo recebeu três indicações ao Emmy. O primeiro foi pelo trabalho dela em "LA Law" (1992). As outras duas forams pelo papel da diarista na série "Two and a Half Men".
Prêmios também foram conquistados no teatro. Dentre eles o prêmio Drama Desk, em 1974, pela atuação em "O Cavalo Marinho".
O ator Charlie Sheen se despediu da amiga de cena pelo Twitter. "Uma querida absoluta, uma profissional completa, uma amiga genuína, uma perda chocante e dolorosa. Berta, seu trabalho no lar era um pouco suspeito, seu trabalho com as pessoas era perfeito", escreveu.

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O estúdio televisivo da Warner Bros também se pronunciou. "Estamos tristes pela perda de Conchata Ferrell e gratos pelos anos que ela nos trouxe risadas como Berta, que viverá para sempre".
O criador da série, Chuck Lorre, disse em um comunicado à CNN que ela era muito amada. "Doze anos de altos e baixos, e muitas, muitas risadas. Apesar de tudo, ela era uma rocha. Um dos grandes. Tive o privilégio de chamá-la de amiga."

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