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Cid Moreira relembra bermuda no 'Jornal Nacional': 'uma vez só'

Apresentador de 93 anos fala sobre carreira em entrevista ao 'Conversa com Bial' que vai ao ar na sexta-feira, 18

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 08:19
O apresentador Cid Moreira
O apresentador Cid Moreira Crédito: Reprodução/Multishow
Cid Moreira, 93, é o entrevistado do Conversa com Bial que vai ao ar na próxima sexta-feira, 18. A presença é uma homenagem aos 70 anos da televisão no Brasil, levando em conta o lançamento da TV Tupi, em 1970.

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Na entrevista a Pedro Bial, o apresentador relembra a vez em que apresentou o Jornal Nacional usando uma bermuda: "Aconteceu uma vez só. Você sabe que eu tenho pesadelo até hoje?"
Cid Moreira relembrará, além dos 27 anos à frente do Jornal Nacional, os cerca de 40 trabalhando no Fantástico, programa que lhe "possibilitou mostrar outras técnicas de narração".
Sobre sua voz, comentou: "Eu acho que melhorou. Aprendi a impostar de uma maneira mais sonora".

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