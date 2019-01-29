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Aos 91 anos

Cid Moreira passa por cirurgia de emergência após trombose

Ex-apresentador eternizado pelo seu "boa noite" grave da Globo ficou internado por uma semana

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:13

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:13
Crédito: Reprodução/Instagram @ocidmoreira
Cid Moreira, 91, revelou em sua conta no Instagram que teve de passar por uma cirurgia de emergência e que quase teve uma trombose. De acordo com ele, durante uma recente viagem com a mulher, a jornalista Fátima Sampaio, percebeu sua perna muito inchada. Mesmo não querendo, foi obrigado por ela a ir para um hospital, onde foi constatado um coágulo na virilha que impedia a circulação de sangue.
"Fiquei hospitalizado uma semana. Fui internado. Tomei injeções na barriga, fiz a cirurgia que me livrou de uma trombose", escreveu.
O incidente fez com que Moreira começasse uma reflexão sobre o valor da vida e da saúde. "Estou contando isso a vocês [seguidores] para dizer que a vida é um sopro e todos nós a qualquer momento iremos embora. E também para dizer que a vida de pessoas conhecidas não é feita só de glamour", publicou.
Por falar no Instagram, o ex-apresentador do Jornal Nacional, agora, quer se tornar um influenciador também na rede social. Ele tem movimentado a rede com postagens que remetem a fé e ajuda ao próximo e publicado entre três e quatro vídeos por dia.

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