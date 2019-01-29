Cid Moreira passa por cirurgia de emergência após trombose

Crédito: Reprodução/Instagram @ocidmoreira

Cid Moreira, 91, revelou em sua conta no Instagram que teve de passar por uma cirurgia de emergência e que quase teve uma trombose. De acordo com ele, durante uma recente viagem com a mulher, a jornalista Fátima Sampaio, percebeu sua perna muito inchada. Mesmo não querendo, foi obrigado por ela a ir para um hospital, onde foi constatado um coágulo na virilha que impedia a circulação de sangue.

"Fiquei hospitalizado uma semana. Fui internado. Tomei injeções na barriga, fiz a cirurgia que me livrou de uma trombose", escreveu.

O incidente fez com que Moreira começasse uma reflexão sobre o valor da vida e da saúde. "Estou contando isso a vocês [seguidores] para dizer que a vida é um sopro e todos nós a qualquer momento iremos embora. E também para dizer que a vida de pessoas conhecidas não é feita só de glamour", publicou.