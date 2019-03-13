Cauã Reymond arranca elogios ao posar de camisa molhada: "Delícia"

Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond

Depois de renovar o visual, o ator Cauã Reymond decidiu ir mostrar o resultado na web, mas de um jeito que instigou a inspiração dos seguidores, que só conseguiram olhar para o físico do global.

Em seu perfil do Instagram, Cauã surge em um clique fazendo carinho em um cachorro de estimação, mas todo mundo só conseguiu ver seu peitoral sarado que ficou praticamente à mostra, já que ele usava uma camisa branca molhada no flash.