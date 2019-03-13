Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um galã desses...

Cauã Reymond arranca elogios ao posar de camisa molhada: "Delícia"

Global exibiu o peitoral sarado, que ficou praticamente à mostra com a camisa branca molhada que Cauã usou

Publicado em 

13 mar 2019 às 12:16

Publicado em 13 de Março de 2019 às 12:16

Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
Depois de renovar o visual, o ator Cauã Reymond decidiu ir mostrar o resultado na web, mas de um jeito que instigou a inspiração dos seguidores, que só conseguiram olhar para o físico do global. 
Em seu perfil do Instagram, Cauã surge em um clique fazendo carinho em um cachorro de estimação, mas todo mundo só conseguiu ver seu peitoral sarado que ficou praticamente à mostra, já que ele usava uma camisa branca molhada no flash. 
"Delícia, hein", escreveu uma fã nos comentários. "Que inveja desse cachorro", confessou outra. "Multipica a imagem desse deus Apolo", pediu uma admiradora. "É muito gostoso", se derreteu outra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados