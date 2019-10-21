Casamento de Sthefany Brito com Igor Raschkovsky chega ao fim

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky na cerimônia de casamento realizada em 2018. Casal está separado Crédito: Instagram/@sthefanybrito

O casamento de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky chegou ao fim, conforme informou a assessoria de imprensa da atriz e apresentadora ao E+ nesta segunda-feira, 21.

Em 4 de agosto de 2018, Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram em uma cerimônia realizada na Itália (relembre aqui) após alguns anos de relacionamento.

Por meio de nota, o término foi abordado: "Após oito anos e meio juntos, eles decidiram de forma amigável e em comum acordo a separação".