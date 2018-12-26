Stefhany Absoluta sai de casa e é acusada pelo ex de roubo

O fazendeiro Roberto Cardoso e sua ex-esposa Stefhany Absoluta: após fim do casamento, ele a acusa de roubar até móveis da casa em que moravam no Piauí Crédito: Reprodução

Tudo indica que acabou o amor entre Stefhany Absoluta, aquela do Crossfox, com Roberto Cardoso, que é 25 anos mais velho que ela. Segundo informações do colunista Leo Dias, em vídeo que circula na internet o fazendeiro ainda acusa a ex-amada de ter roubado dinheiro e móveis da casa em que os dois moravam no interior do Piauí.

Na gravação, o empresário destaca que Stefhany saiu de casa no dia 10 de outubro após dar um golpe e termina o vídeo jogando sua aliança de casamento fora e contando que vai recorrer à Justiça para reaver seu patrimônio.

Segundo o colunista, o fazendeiro esclarece que cobrou a ex-esposa, mas que ela o ignorou e a ameaçou dizendo que tinha uma medida protetiva e que ele não poderia se aproximar mais do que 300 metros dela e da família. Dando detalhes sobre o golpe, o fazendeiro frisa que o roubo aconteceu no dia 26 de outubro e que Stefhany teria contado com a ajuda de um casal de amigos.

NATAL DE RECOMEÇO

No Instagram de Stefhany, a cantora postou uma foto de seu Natal e, na legenda, deixa claro que está em um momento de 'recomeço e de reconsiderar os equívocos'. Os seguidores da cantora estão divididos e alguns a atacam e outros a protegem.