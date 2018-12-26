Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou o amor

Stefhany Absoluta sai de casa e é acusada pelo ex de roubo

Casal estava junto desde 2015; ex-marido acusa cantora de roubar até móveis da casa em que moravam no Piauí, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 18:56
O fazendeiro Roberto Cardoso e sua ex-esposa Stefhany Absoluta: após fim do casamento, ele a acusa de roubar até móveis da casa em que moravam no Piauí Crédito: Reprodução
Tudo indica que acabou o amor entre Stefhany Absoluta, aquela do Crossfox, com Roberto Cardoso, que é 25 anos mais velho que ela. Segundo informações do colunista Leo Dias, em vídeo que circula na internet o fazendeiro ainda acusa a ex-amada de ter roubado dinheiro e móveis da casa em que os dois moravam no interior do Piauí. 
Na gravação, o empresário destaca que Stefhany saiu de casa no dia 10 de outubro após dar um golpe e termina o vídeo jogando sua aliança de casamento fora e contando que vai recorrer à Justiça para reaver seu patrimônio. 
Segundo o colunista, o fazendeiro esclarece que cobrou a ex-esposa, mas que ela o ignorou e a ameaçou dizendo que tinha uma medida protetiva e que ele não poderia se aproximar mais do que 300 metros dela e da família. Dando detalhes sobre o golpe, o fazendeiro frisa que o roubo aconteceu no dia 26 de outubro e que Stefhany teria contado com a ajuda de um casal de amigos. 
NATAL DE RECOMEÇO
No Instagram de Stefhany, a cantora postou uma foto de seu Natal e, na legenda, deixa claro que está em um momento de 'recomeço e de reconsiderar os equívocos'. Os seguidores da cantora estão divididos e alguns a atacam e outros a protegem.
Procurada pelo colunista Leo Dias, Stefhany não foi encontrada e seus telefones estavam desligados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados