Casamento de Carlinhos Maia é visto por quase 3 milhões de pessoas

O casamento do humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, 27, com Lucas Guimarães, contou com uma plateia de quase três milhões de pessoas. Isso porque o humorista prometeu que transmitiria ao vivo a cerimônia por meio das redes sociais. E cumpriu a promessa.
No palco do programa Caldeirão do Huck (Globo), do último sábado (18), ele tinha dito que queria fazer a maior live do mundo e deixar seus fãs mais perto deles. "Quero todo mundo lá e vai todo mundo assistir também! Eu já tinha batido o recorde da maior live (transmissão ao vivo nas redes sociais) do mundo, mas a gente vai fazer agora a maior live universal de todas as redes sociais. Vamos bater um milhão de visualizações no dia do casamento", comentou.
A transmissão contou ao todo com 2,7 milhões de fãs. O pico simultâneo bateu um milhão de visitas como Maia queria. A ideia era que o público, que sempre esteve do lado do casal, acompanhasse do início ao fim a troca de alianças que aconteceu em Alagoas. E isso aconteceu.
Agora, os pombinhos vão passar a lua de mel na Europa. Segundo Lucas, em conversa com o padrinho Tirullipa, os destinos são a Grécia e a Itália.