Casamento de Carlinhos Maia é visto por quase 3 milhões de pessoas

do humorista e influenciador digital, 27, com, contou com uma plateia de quase três milhões de pessoas. Isso porque o humorista prometeu que transmitiria ao vivo a cerimônia por meio das redes sociais. E cumpriu a promessa.

No palco do programa Caldeirão do Huck (Globo), do último sábado (18), ele tinha dito que queria fazer a maior live do mundo e deixar seus fãs mais perto deles. "Quero todo mundo lá e vai todo mundo assistir também! Eu já tinha batido o recorde da maior live (transmissão ao vivo nas redes sociais) do mundo, mas a gente vai fazer agora a maior live universal de todas as redes sociais. Vamos bater um milhão de visualizações no dia do casamento", comentou.