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Cartolouco pede Luiza Ambiel em namoro no programa Hora do Faro

Ex-companheiros de confinamento em A Fazenda 12, os dois tiveram momentos de amor e de brigas durante o tempo em que ficaram juntos no reality

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 10:26
Luiza Ambiel no palco do programa a Hora do Faro
Luiza Ambiel no palco do programa  Hora do Faro depois da eliminação no reality A Fazenda 12 Crédito: Divulgação
O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, pediu a ex-companheira de confinamento em A Fazenda 12 Luiza Ambiel em namoro, nesta sexta-feira (23), no palco do programa Hora do Faro (Record). Com flores e de banho tomado, como salientou, ele oficializou o pedido.
Os dois, que viveram momentos fofos, mas também brigaram bastante no programa, se reencontraram durante a participação de Luiza no quadro "Máquina da Verdade". Diante da dúvida da ex-Banheira do Gugu, Cartolouco afirmou que tem idade para fazê-la feliz. Ele também disse que eles ainda vão casar.

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Durante o programa, Luiza teve que respondeu a perguntas de Sabrina Sato, Victor Sarro, Leo Dias e Fabíola Gadelha e parece que o clima esquentou. O comediante Victor Sarro mostrou em suas redes sociais trechos em ela aparece discutindo com Fabíola Gadelha e chegou até a dar bronca em Rodrigo Faro. O programa vai ao ar neste domingo (25).
Luiza Ambiel e Cartolouco
Luiza Ambiel e Cartolouco após o pedido de namoro Crédito: Reprodução/Instagram
Luiza foi eliminada do reality na última quinta-feira (22), em uma votação recorde, que somou quase 800 milhões de votos. Com apenas 11% dos votos, ela foi desbancada pela amiga de confinamento Mirella (18%) e pelo ator Matheus Carrieri (70%). Na eliminação, Luiza disse que foi julgada errado pelas pessoas.

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