Cartolouco pede Luiza Ambiel em namoro no programa Hora do Faro

Luiza Ambiel no palco do programa Hora do Faro depois da eliminação no reality A Fazenda 12 Crédito: Divulgação

O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, pediu a ex-companheira de confinamento em A Fazenda 12 Luiza Ambiel em namoro, nesta sexta-feira (23), no palco do programa Hora do Faro (Record). Com flores e de banho tomado, como salientou, ele oficializou o pedido.

Os dois, que viveram momentos fofos, mas também brigaram bastante no programa, se reencontraram durante a participação de Luiza no quadro "Máquina da Verdade". Diante da dúvida da ex-Banheira do Gugu, Cartolouco afirmou que tem idade para fazê-la feliz. Ele também disse que eles ainda vão casar.

Durante o programa, Luiza teve que respondeu a perguntas de Sabrina Sato, Victor Sarro, Leo Dias e Fabíola Gadelha e parece que o clima esquentou. O comediante Victor Sarro mostrou em suas redes sociais trechos em ela aparece discutindo com Fabíola Gadelha e chegou até a dar bronca em Rodrigo Faro. O programa vai ao ar neste domingo (25).

Luiza Ambiel e Cartolouco após o pedido de namoro Crédito: Reprodução/Instagram