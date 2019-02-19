Capixaba é o galã de novo clipe de Anitta gravado no México

Capixaba Pedro Massucatti no clipe de Natti Natasha e Anitta Crédito: Reprodução

Anitta celebra uma nova parceria internacional. "Te Lo Dije", que terá clipe lançado nesta semana, é fruto do trabalho conjunto da Poderosa com a dominicana Natti Natasha. As gravações aconteceram no dia 13 de dezembro no México e quem protagoniza como o galã da filmagem é o ator Pedro Massucatti, de 25 anos. De Vitória, no Espírito Santo, ele atuava como DJ no Brasil, chegou a tentar uma vaga na TV, mas há quase três anos decidiu mudar o endereço para a Cidade do México.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, Pedro confidencia que ficou um dia inteiro gravando com Anitta e Natti Natasha, mas que quase não teve contato com a funkeira. "Falei mais com a Natti, nos intervalos das gravações. Ela perguntou sobre mim, minha carreira... Anitta estava visivelmente cansada e estava se preparando para uma série de compromissos nos dias que seguiram a gravação", relata.

Quando me contrataram falaram que eu seria o grande protagonista do clipe, com envolvimento direto com Natti Natasha e Anitta Pedro Massucatti, ator

No clipe, o capixaba dá vida a um personagem que entra em uma edificação abandonada, encontra óculos de realidade virtual aumentada e os coloca. Em seguida, entra em dois mundos diferentes, nos quais estão Natti Natasha e Anitta, respectivamente.

Não sabia de quem era o clipe até a contratação. Lembro de uma reunião, em que me passaram todas as diretrizes do trabalho, que eu perguntei de quem era a música. E aí me disseram. Fiquei super ansioso Pedro Massucatti, ator

Ao Gazeta Online, o capixaba deu um spoiler de como é a história do clipe. Na história, o galã é como se fosse o namorado de Natti, mas se acaba se interessando por Anitta. No fim, descobre que foi vítima de uma brincadeira das duas, que só queriam fazer jogos de sedução com o rapaz. Segundo Pedro, na cena final da gravação, os três aparecem em cenas quentes em uma cama.

A cantora da República Dominicana ainda instigou os fãs sobre o possível lançamento. Natti perguntou se eles queriam que a música fosse lançada no último sábado (16) ou nesta sexta-feira(22).

CAPIXABA TOCOU EM FESTA PRIVÉ PARA ANITTA

Mas a história do capixaba com Anitta não é tão recente assim. Antes de se mudar definitivamente para o México, Pedro se formou em Teatro, no Rio de Janeiro, e começou a se lançar no mundo da música, tendo já tocado como DJ até em casas noturnas e boates do Espírito Santo. Em certa ocasião, lembra que comandou as picapes de um evento privado que foi organizado para Anitta.

Crédito: Juan Jose Alonso

"Foi uma festa privada que uma amiga de Anitta organizou, que era minha amiga também, no Rio. Mas foi tão corrido que eu nem a vi direito. Para ser sincero, pedi para tirar foto e ela não quis, porque não queria que soubessem do evento. Ela chegou ao local até disfarçada para não ser descoberta", revela.

MODELO E ATOR

Hoje, Pedro desfruta da própria beleza e talento para conquistar trabalhos no México como ator e modelo. Ele se mudou do Brasil para lá para ficar uma temporada "fazendo dinheiro", como ele mesmo diz, trabalhando com modelagem. "E hoje em dia é o que eu faço. Moro sozinho na Cidade do México e faço participações na TV e trabalhos com marcas nacionais e internacionais", destaca.

Ainda assim, o novo galã de Anitta tem vontade de voltar ao Brasil e ser reconhecido pelo seu mérito aqui. "Antes de me mudar, até tentei algo na Globo, mas não fui aprovado. Acho que não estava tão preparado. Hoje já estou bem mais confiante", dispara, completando: "Tenho vontade, sim, de voltar para o Espírito Santo ou para o Brasil e trabalhar na televisão".

Crédito: Breno Rodriguez

GALÃ JÁ PARTICIPOU DE WEBSÉRIE SOBRE JOVENS COM AIDS

Em outubro de 2013, Pedro deu vida ao Artur de "Positivos", uma websérie que mostrava o cotidiano de jovens portadores do HIV. A produção teve duas temporadas e o capixaba participou de ambas.

No dia 19 de abril de 2017, o jovem fez um desabafo nas redes sociais sobre sua participação na série. No post, em seu próprio perfil do Instagram, ele destacou que recebia inúmeras mensagens sobre sua atuação na websérie diariamente e que ele se sentia grato pela oportunidade de ter participado. Veja: