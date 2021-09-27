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Cantor Giovanne Salles é encontrado morto no dia do aniversário de 30 anos

Sertanejo estava dentro de carro, no banco do motorista, em uma das principais avenidas de BH

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2021 às 12:42
Cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado morto em Belo Horizonte
Cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado morto em Belo Horizonte Crédito: Instagram/Giovanne Salles
O cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado morto na madrugada desta segunda (27), no bairro Jardinópolis, em Belo Horizonte. Ele estava dentro de um carro, no banco do motorista. Salles completaria 30 anos nesta segunda.
A Polícia Civil disse que uma equipe da perícia criminal foi ao local do ocorrido para realizar os primeiros levantamentos, e o corpo de Salles foi encaminhado ao IML, onde foi submetido a exame de necropsia.
A causa da morte ainda é desconhecida. Familiares do sertanejo disseram à reportagem que a suspeita inicial é que ela tenha tido um infarto. Salles deixa mulher e um filho de 1 ano. Não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do cantor.
O carro estava parado entre a avenida Amazonas, uma das principais da capital mineira, e a rua Maria Magdalena Camargos. Segundo o G1, policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que Salles tinha sangramento no nariz e na boca.
Ainda de acordo com o site, não havia sinais de violência no local, e o carro em que ele foi encontrado era de um parente.
No instagram de Salles, a família publicou um comunicado confirmando a morte. "Estamos inconsoláveis com essa perda repentina", diz o texto.

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