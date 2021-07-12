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Cantor Daniel e a mulher anunciam que esperam mais uma menina e revelam nome

Junto desde 2010, casal já tem duas filhas: Lara, de 11 anos, e Luiza, de 9

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2021 às 16:37
O cantor Daniel e a mulher, a bailarina e diretora Aline de Pádua, revelaram que esperam por uma menina, a terceira na família. O casal organizou um chá revelação e também definiu o nome da bebê: Olívia.
Cantor Daniel e família
Cantor Daniel e família Crédito: Instagram/@cantordaniel
Juntos desde 2010, Daniel e Aline já têm Lara, de 11 anos, e Luiza, de 9. "Nossas vidas são feitas de momentos e esse ficará marcado no meu coração. Quero dividir com vocês. Vem, Olivia!", escreveu Daniel nas redes sociais.
Em junho, o artista usou as redes sociais para compartilhar com fãs a novidade que seria pai. Daniel e a mulher publicaram a mesma foto e mensagem nas suas contas no Instagram. Na foto, a família aparecia sentada em uma enorme cadeira com todos colocando as mãos na barriga de Aline.
"Queremos dividir esse momento tão especial com todos vocês. A família vai aumentar! Que esse ser de luz que está chegando venha com muita saúde. Que seja muito feliz e que faça a diferença nesse mundo que estamos vivendo", publicaram.

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