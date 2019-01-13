Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
candidato a galã

Campeão mundial de jiu-jitsu, Fábio Alano é desclassificado do BBB 19

A Globo afirmou que Fábio não será substituído e que o Big Brother contará com apenas 17 participantes

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 21:16

Fábio, 27 anos, o gaúcho de Porto Alegre é campeão mundial de jiu-jitsu e profissional de Educação Física Crédito: Divulgação/Globo
O BBB 19 nem começou ainda e já tem participante deixando a competição. A Globo anunciou neste sábado (12) que o lutador Fábio Alano, 27, está desclassificado do reality antes mesmo de entrar na casa.
Em comunicado, a emissora afirmou que "tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa".
> Participante do BBB teria sido desclassificado por causa de patrocínio
A Globo afirmou que Fábio não será substituído e que o Big Brother contará com apenas 17 participantes.
Tricampeão mundial de jiu-jitsu, Fábio Angnes Alano, 27, era candidato a galã da edição, com quase 1,90 m de altura, 93 quilos e apenas 3% de gordura corporal.
Filho único, ele mora na academia onde treina artes marciais, entre elas o jiu-jitsu, em que é faixa marrom, e o hapkido, arte marcial coreana especializada em defesa pessoal.
Ao GShow, Fábio diz que já ouviu críticas por seu estilo de vida: "Ah, o cara mora na academia? É vagabundo, não quer trabalhar nem estudar". Para ele, significa se dedicar por completo ao esporte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados