Campeão mundial de jiu-jitsu, Fábio Alano é desclassificado do BBB 19

O BBB 19 nem começou ainda e já tem participante deixando a competição. A Globo anunciou neste sábado (12) que o lutador Fábio Alano, 27, está desclassificado do reality antes mesmo de entrar na casa.
Em comunicado, a emissora afirmou que "tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa".
A Globo afirmou que Fábio não será substituído e que o Big Brother contará com apenas 17 participantes.
Tricampeão mundial de jiu-jitsu, Fábio Angnes Alano, 27, era candidato a galã da edição, com quase 1,90 m de altura, 93 quilos e apenas 3% de gordura corporal.
Filho único, ele mora na academia onde treina artes marciais, entre elas o jiu-jitsu, em que é faixa marrom, e o hapkido, arte marcial coreana especializada em defesa pessoal.
Ao GShow, Fábio diz que já ouviu críticas por seu estilo de vida: "Ah, o cara mora na academia? É vagabundo, não quer trabalhar nem estudar". Para ele, significa se dedicar por completo ao esporte.