Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Camilla de Lucas, vice-campeã do 'BBB 21', quer doar parte do prêmio aos fãs

Influenciadora digital prometeu reverter valor para quem a ajudou a permanecer no programa até a final
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:16

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:16

A influenciadora Camilla de Lucas ficou em segundo lugar na final do 'BBB 21'
A influenciadora Camilla de Lucas ficou em segundo lugar na final do 'BBB 21' Crédito: Globo/João Cotta
A vice-campeã do Big Brother Brasil 21 fez uma declaração que surpreendeu os internautas na segunda-feira, dia 7. Camilla de Lucas publicou nas redes sociais que pretende doar parte do prêmio que recebeu no BBB 21 para os fãs. A influenciadora digital acredita que este é um ato de agradecimento a todos aqueles que votaram para que ela fosse tão longe no reality show da TV Globo.
Entre outros prêmios que adquiriu ao longo dos 100 dias de programa, Camilla de Lucas recebeu R$ 150 mil. "Agora que o prêmio do BBB caiu vou fazer um pix para os administradores dos grupos cadastrados no WhatsApp que fizeram mutirão pra mim. Porque, se não fosse essa galera virando à noite, eu não ia ganhar R$ 1 lá no BBB. Gratidão eterna por todos que torceram e me apoiaram! Amo vocês!", declarou a influenciadora no Twitter.
No Twitter, Camilla de Lucas prometeu doar parte do prêmio do 'BBB 21' para os fãs
No Twitter, Camilla de Lucas prometeu doar parte do prêmio do 'BBB 21' para os fãs Crédito: Twitter/@camilladelucas
João Luiz, melhor amigo de Camilla no reality da TV Globo, não perdeu a oportunidade para comentar a publicação. "Amiga, me manda um pix aí também", escreveu.

Veja Também

"BBB 21": Camilla diz que quer ser atriz e revela convites para filme e série

Gil do Vigor dá pistas sobre vida amorosa: 'Estou conversando com uma pessoa'

É parecido? 7 capixabas que dizem ser sósias de ex-BBBs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos solidariedade BBB BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados