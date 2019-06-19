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Caio Castro faz strip com música de Belo e cachê do cantor aumenta

Cachê de Belo aumentou cerca de 30% após Caio Castro fazer striptease com música do cantor

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 11:42

Publicado em 

19 jun 2019 às 11:42
Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
Se a moda pega, Caio Castro vai ter que colocar o corpão para jogo muitas vezes por aí. É que depois que o global fez striptease ao som de Belo, o cachê do cantor aumentou cerca de 30%, de acordo com informações da revista Caras. 
> Malvino Salvador fala de namoro gay com Caio Castro em novela
Com isso, o salário do pagodeiro passou dos R$ 100 mil, segundo estima o colunista Leo Dias. 
> Acusado de estelionato, Belo não comparece à delegacia
A canção com a que Caio contracenou com "Contramão" em "A Dona do Pedaço", novela da Globo que retrata a vida de uma capixaba de sucesso.
> Ator Nicolas Prattes exibe corpão sarado após 19 dias de malhação intensa
Essa é a terceira música do marido de Gracyanne Barbosa que entra para a dramaturgia da Globo. 

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