Caio Castro faz strip com música de Belo e cachê do cantor aumenta

Se a moda pega, Caio Castro vai ter que colocar o corpão para jogo muitas vezes por aí. É que depois que o global fez striptease ao som de Belo, o cachê do cantor aumentou cerca de 30%, de acordo com informações da revista Caras.
Com isso, o salário do pagodeiro passou dos R$ 100 mil, segundo estima o colunista Leo Dias.
A canção com a que Caio contracenou com "Contramão" em "A Dona do Pedaço", novela da Globo que retrata a vida de uma capixaba de sucesso.
Essa é a terceira música do marido de Gracyanne Barbosa que entra para a dramaturgia da Globo.