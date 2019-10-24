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Caio Castro desconversa affair com Grazi e fala que não está namorando

Atores foram flagrados em clima de romance no Rock in Rio e em outros lugares

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 07:56
O ator Caio Castro Crédito: Globo/Paulo Belote
Apesar de ter sido flagrado em clima de romance com Grazi Massafera, 37, em diversos momentos recentes, Caio Castro, 30, disse que não está namorando. A declaração foi dada em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT), que foi ao ar nesta quarta-feira (23). 
Questionado sobre qual é o seu status de relacionamento atual, o ator inicialmente desconversou: "Eu sempre estou feliz. Namorando ou não, sou um cara que sei lidar muito bem com a solidão. Não com a solidão, mas com não ter alguém para dividir, uma namorada, tal."
Indagado novamente, ele afirmou: "Não estou namorando."
Castro também disse que, diferentemente do seu personagem na novela "A Dona do Pedaço" -o lutador Rock que se envolveu rápido em uma nova paixão- na vida real ele costuma ser mais cauteloso. "Eu acho que eu demoro um pouquinho para ir [em um relacionamento], fico numa segunda...Também para não me machucar, né. Mas aí quando eu vou também...Aí segura, aí eu me jogo", afirmou.
"Se é para apaixonar, se apaixona de verdade", completou ele. 

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As especulações a respeito de um romance entre Castro e Grazi teve início na festa de aniversário de Luciano Huck, 48, no último dia 3 de setembro.
No dia 28 de setembro, os dois foram vistos curtindo a segunda noite de shows do Rock in Rio juntos.  Nas imagens, compartilhadas não só por pessoas presentes ao show da banda Charlie Brown Jr., mas também no Instagram do colunista do UOL, Léo Dias, o casal aparece de boné trocando carícias em meio ao público do festival.
> Juntos? Fãs vão à loucura com foto de Caio Castro e Larissa Manoela
No ar atualmente como Paloma, protagonista da novela "Bom Sucesso", Grazi foi casada até 2013 com Cauã Reymond, 39, com quem teve uma filha Sofia, 7. A atriz está solteira desde fevereiro, quando terminou o namoro de cerca de três anos com Patrick Bulus.
Já o último namoro do galã foi com a modelo Mariana D'Ávila, e terminou no fim de 2018.

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