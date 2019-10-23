Fã põe à venda suposto bem-casado do casamento de Sandy por R$ 3.500

Lucas Lima e Sandy Crédito: Reprodução/ Instagram

Um suposto fã de Sandy, 36, e Lucas Lima, 37, colocou a venda um bem-casado que teria sido dado no casamento dos músicos, há 11 anos. Segundo anúncio, ele está em perfeito estado e foi mantido congelado desde o casamento.

"Curiosos e especulações não são bem vindos! Se acha absurdo, guarda pra você! Alguém vai amar ter essa lembrança!", afirma o vendedor no anúncio feito no site de compras Mercado Livre.

Algumas pessoas comentaram em tom de brincadeira, questionando forma de pagamento e afirmando que não passaria de um "bolinho mofado". "Poderia por gentileza postar fotos suas no casamento e de preferência com o bem-casado?", pediu um para provar a autenticidade.