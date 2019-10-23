Fã põe à venda suposto bem-casado do casamento de Sandy por R$ 3.500

Um suposto fã de Sandy, 36, e Lucas Lima, 37, colocou a venda um bem-casado que teria sido dado no casamento dos músicos, há 11 anos. Segundo anúncio, ele está em perfeito estado e foi mantido congelado desde o casamento.
"Curiosos e especulações não são bem vindos! Se acha absurdo, guarda pra você! Alguém vai amar ter essa lembrança!", afirma o vendedor no anúncio feito no site de compras Mercado Livre.
Algumas pessoas comentaram em tom de brincadeira, questionando forma de pagamento e afirmando que não passaria de um "bolinho mofado". "Poderia por gentileza postar fotos suas no casamento e de preferência com o bem-casado?", pediu um para provar a autenticidade.
Sandy e Lucas Lima se casaram em 12 de setembro de 2008 em uma cerimônia fechada para cerca de 250 convidados, sem presença da imprensa. "Amor de duas pessoas nada perfeitas, mas que fazem real questão de estarem juntas", afirmou ela nas redes sociais ao comemorar 11 anos de união.