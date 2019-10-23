Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fazendo negócio

Fã põe à venda suposto bem-casado do casamento de Sandy por R$ 3.500

Casal de músicos completou 11 anos de união no mês passado

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 19:10
Lucas Lima e Sandy Crédito: Reprodução/ Instagram
Um suposto fã de Sandy, 36, e Lucas Lima, 37, colocou a venda um bem-casado que teria sido dado no casamento dos músicos, há 11 anos. Segundo anúncio, ele está em perfeito estado e foi mantido congelado desde o casamento. 
"Curiosos e especulações não são bem vindos! Se acha absurdo, guarda pra você! Alguém vai amar ter essa lembrança!", afirma o vendedor no anúncio feito no site de compras Mercado Livre. 

Veja Também

"Não foi fácil", diz Sandy após cantar doente em São Paulo

Ingresso para show de turnê de Sandy e Junior nos EUA custa R$ 40

Wanessa Camargo diz ter planos com Sandy em "parceria do século"

Algumas pessoas comentaram em tom de brincadeira, questionando forma de pagamento e afirmando que não passaria de um "bolinho mofado". "Poderia por gentileza postar fotos suas no casamento e de preferência com o bem-casado?", pediu um para provar a autenticidade. 
Sandy e Lucas Lima se casaram em 12 de setembro de 2008 em uma cerimônia fechada para cerca de 250 convidados, sem presença da imprensa. "Amor de duas pessoas nada perfeitas, mas que fazem real questão de estarem juntas", afirmou ela nas redes sociais ao comemorar 11 anos de união.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados