Filho de Leonardo, Zé Felipe descobre doença incurável

O cantor Zé Felipe, que é filho do também cantor Leonardo Crédito: Instagram/@zefelipecantor

O cantor Zé Felipe foi às redes desabafar sobre as dores que vinha sentindo há três meses. Segundo o filho de Leonardo, ele descobriu que é portador de uma doença incurável, a espondilite, um tipo de artrite.

Galera, Vou contar pra vocês um negócio. Eu tava sentindo umas dores aí nas costas, no pé, no joelho, desde julho e eu fiquei uns três meses sentindo essa dor, indo ao médico e eu não sabia o que que era. E eu fui no reumatologista e descobri que estou com um tipo de artrite, que chama espondilite", desabafou o cantor.

Agora, o sertanejo vai iniciar um tratamento de dois anos para reduzir as dores. "Dois anos de tratamento. De dois em dois meses vou ter que tomar uma injeção aí, mas estou feliz, afirmou.