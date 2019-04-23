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Quer outro filho

Adriane Galisteu revela que está fazendo tratamento para engravidar

Apresentadora tem 46 anos

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 12:43

Publicado em 

23 abr 2019 às 12:43
Crédito: Dilvulgação
Aos 46 anos, a atriz Adriane Galisteu contou que está fazendo tratamento para engravidar do segundo filho. Ela e o empresário Alexandre Iódice, 48, são pais de Vittorio, 8. "Eu estou tentando ter o meu segundo filho, então, estou fazendo tratamentos, conhecendo um pouquinho desse universo que é gigante, tem mil possibilidades", disse ela, na manhã desta segunda-feira (22), no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo.
O tema discutido na atração era infertilidade masculina, e Galisteu comentou que o marido estranhou quando soube que também teria que fazer exames. "Quando chegou a vez dele [Alexandre], ele disse: 'Eu não preciso fazer'. Mas eu disse a ele que precisava, porque faz parte, que ele não sabia que estava tudo bem. Ele nunca tinha feito um espermograma, um ultrassom", disse a atriz.
Na sequência, ela fez questão de afirmar que os exames do marido não apontaram problemas. "Mas deixa eu avisar que está tudo bem com ele... Os exames dele estão ótimos. Eu que estou correndo atrás do meu", afirmou. 

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