Adriane Galisteu revela que está fazendo tratamento para engravidar

Crédito: Dilvulgação

Aos 46 anos, a atriz Adriane Galisteu contou que está fazendo tratamento para engravidar do segundo filho. Ela e o empresário Alexandre Iódice, 48, são pais de Vittorio, 8. "Eu estou tentando ter o meu segundo filho, então, estou fazendo tratamentos, conhecendo um pouquinho desse universo que é gigante, tem mil possibilidades", disse ela, na manhã desta segunda-feira (22), no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo.

O tema discutido na atração era infertilidade masculina, e Galisteu comentou que o marido estranhou quando soube que também teria que fazer exames. "Quando chegou a vez dele [Alexandre], ele disse: 'Eu não preciso fazer'. Mas eu disse a ele que precisava, porque faz parte, que ele não sabia que estava tudo bem. Ele nunca tinha feito um espermograma, um ultrassom", disse a atriz.