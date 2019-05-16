Caio Blat se defende após acusação de assédio em "O Sétimo Guardião"

O ator Caio Blat, 38, disse que ficou surpreso e indignado ao saber que a Globo apura uma denúncia de assédio contra ele. A queixa teria sido feita por uma atriz colega de elenco dele na novela "O Sétimo Guardião", segundo informações do colunista Leo Dias, do UOL.
Em nota encaminha ao colunista, Blat afirmou que a denúncia é "mentirosa" e que o assédio é uma atitude covarde, assim como acusá-lo sem provas.
"Terminamos a novela num clima ótimo, e fui surpreendido hoje com uma notícia mentirosa e anônima a meu respeito. Que me deixou indignado! Se algum colega ficou ofendido com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure, para que eu tenha ao menos a chance de me retratar. O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor", disse o ator, por meio de nota, nesta quarta-feira (15).
O blog do Leo Dias afirmou ter conversado com uma atriz que fez a denúncia contra o ator. Segundo a publicação ela pediu para não ter o nome revelado, mas teria dito que não é a única a reclamar do comportamento do Blat. Ao todo, cinco mulheres já teriam feito relatos desse tipo.
Ainda de acordo com o blog, Blat teria organizado uma festa de confraternização em sua casa no Rio, nesta terça-feira (14), mas alguns atores teriam recusado o convite por conta da denúncia.
Procurada, o setor de comunicação da Globo informou que "todo relato de desrespeito na Globo é apurado criteriosamente, assim que tomamos conhecimento dele -como é o caso agora. A ouvidoria da empresa já foi acionada".