Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denúncia

Caio Blat se defende após acusação de assédio em "O Sétimo Guardião"

Globo apura denúncia de assédio contra o ator

Publicado em 

16 mai 2019 às 11:09

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 11:09

Crédito: Gshow/Reprodução
O ator Caio Blat, 38, disse que ficou surpreso e indignado ao saber que a Globo apura uma denúncia de assédio contra ele. A queixa teria sido feita por uma atriz colega de elenco dele na novela "O Sétimo Guardião", segundo informações do colunista Leo Dias, do UOL.      
Em nota encaminha ao colunista, Blat afirmou que a denúncia é "mentirosa" e que o assédio é uma atitude covarde, assim como acusá-lo sem provas. 
"Terminamos a novela num clima ótimo, e fui surpreendido hoje com uma notícia mentirosa e anônima a meu respeito. Que me deixou indignado! Se algum colega ficou ofendido com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure, para que eu tenha ao menos a chance de me retratar. O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor", disse o ator, por meio de nota, nesta quarta-feira (15). 
O blog do Leo Dias afirmou ter conversado com uma atriz que fez a denúncia contra o ator. Segundo a publicação ela pediu para não ter o nome revelado, mas teria dito que não é a única a reclamar do comportamento do Blat. Ao todo, cinco mulheres já teriam feito relatos desse tipo. 
Ainda de acordo com o blog, Blat teria organizado uma festa de confraternização em sua casa no Rio, nesta terça-feira (14), mas alguns atores teriam recusado o convite por conta da denúncia.
Procurada, o setor de comunicação da Globo informou que "todo relato de desrespeito na Globo é apurado criteriosamente, assim que tomamos conhecimento dele -como é o caso agora. A ouvidoria da empresa já foi acionada".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados