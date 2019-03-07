Bruno Gagliasso volta a gravar "O Sétimo Guardião" após doença

Crédito: Reprodução/Instagram @gagliassonews

Depois de oito dias afastado para tratar uma crise renal, Bruno Gagliasso, 36, voltou nesta quarta-feira (6) a gravar a novela "O Sétimo Guardião" (Globo). Na trama de Aguinaldo Silva, o ator faz o protagonista Gabriel.

Gagliasso passou por uma cirurgia no último dia 26 de fevereiro para retirada de pedras nos rins. Ele teve alta hospitalar no sábado (2), mas terá de passar por uma nova operação dentro de algumas semanas.

Segundo nota encaminhada pelo Hospital Vitória, onde ele estava internado, o novo procedimento cirúrgico será realizado "para finalização da retirada do cálculo renal". Não foi informada a data da cirurgia.

Segundo a assessoria de imprensa do ator, Gagliasso está bem e se recupera com o apoio da família. Por conta de seu afastamento, o cronograma de gravações de 'O Sétimo Guardião' teve de ser alterado. Em seu Facebook, Aguinaldo Silva escreveu que teve de mudar 30 cenas em que ele aparecia, além das que resultariam destas.

"Vejam bem, eu não escrevi 'cortar', eu escrevi mudar, pois se a gente cortar cenas os capítulos ficarão pequenos e no ar eles têm um tempo de duração que deve ser rigorosamente obedecido."

"O Sétimo Guardião" tem passado por semanas turbulentas. Além da doença de Gagliasso, um dia depois, na quarta (27), o figurante Joseph Lima dos Santos, 23, morreu após passar mal durante as gravações da trama. Segundo nota encaminhada pela Globo, o jovem recebeu os primeiros atendimentos nos Estúdios da Globo e chegou a ser levado ao hospital, onde morreu.

Desde o dia 16 de fevereiro, vários atores de "O Sétimo Guardião" estão envolvidos também em uma grande polêmica. Tudo começou com o anúncio da separação do casal José Loreto e Débora Nascimento.