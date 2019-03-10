Bruna Marquezine surge com seios à mostra em camarote do carnaval

Bruna Marquezine ousou no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro na noite deste sábado (9).
A atriz usou uma blusa transparente e estava sem sutiã e, por isso, acabou mostrando os seios nos cliques que protagonizou durante o fervo.
Ela ostentou o look no Camarote Nº1, ao lado do primeiro recuo da bateria.
Bruna dividiu espaço no camarote com Sabrina Sato e Thaynara OG, e sambou ao som da bateria das agremiações e também com Dudu Nobre e Diplo - que animavam os intervalos dentro da área vip.