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Bruna Marquezine surge com seios à mostra em camarote do carnaval

Atriz estava sem sutiã e acabou mostrando os seios

Publicado em 10 de Março de 2019 às 12:29

Publicado em 

10 mar 2019 às 12:29
Crédito: Reprodução/Instagram @camaroten1
Bruna Marquezine ousou no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro na noite deste sábado (9). 
A atriz usou uma blusa transparente e estava sem sutiã e, por isso, acabou mostrando os seios nos cliques que protagonizou durante o fervo. 
Ela ostentou o look no Camarote Nº1, ao lado do primeiro recuo da bateria. 
Bruna dividiu espaço no camarote com Sabrina Sato e Thaynara OG, e sambou ao som da bateria das agremiações e também com Dudu Nobre e Diplo - que animavam os intervalos dentro da área vip. 

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